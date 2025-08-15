카드(KARD), 월드투어 개최…9월 태국서 포문

'K팝 대표 혼성그룹' 카드(KARD)가 월드투어에 나서며 글로벌 팬심을 'DRIFT' 한다.

카드는 오는 9월 28일(현지시간) 태국 방콕에서 월드투어 'KARD 2025 WORLD TOUR 'DRIFT' IN BANGKOK'(이하 'DRIFT')을 개최한다.

투어 타이틀인 'DRIFT'는 미니 8집과 동명이다. 카드는 수많은 흔들림 속에서도 중심을 잃지 않고 자신들만의 방향으로 나아가는 여정을 그린다.

데뷔곡부터 가장 최근 발매된 신곡까지, 카드의 지난 8년 간의 음악 세계를 압축한 무대로 팬들에게 풍성한 볼거리를 선사한다는 각오다.

특히, 카드는 혼성그룹만이 보여줄 수 있는 독보적인 페어 안무를 비롯해 강렬하면서도 파워풀한 퍼포먼스로 글로벌 팬들의 마음을 매료시킬 전망이다.

한편, 카드는 다음 달 28일 태국 방콕 LIDO CONNECT 3에서 월드투어 'DRIFT'를 연다. 해당 공연의 티켓은 오는 30일 티켓 멜론을 통해 예매할 수 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

