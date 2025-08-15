[내야외야] 키움, 17일 KT전에 ‘주부야구특공대’ 13기 시구 및 시타

사진=키움 히어로즈 제공

프로야구 키움의 ‘주부야구특공대’가 시구에 나선다.

키움은 오는 17일 오후 2시 서울 고척스카이돔에서 열리는 KT와 경기 시구자로 주부야구특공대 13기 대원들을 선정했다고 15일 밝혔다. 13기 대원 27명이 단체 시구에 나선다. 시타는 13기 대표로 활동한 박지예 씨가 맡는다.

시구자 중 한 명인 허연재 씨는 “고척돔에서 시구를 하게 돼 정말 영광이다. 야구를 사랑하는 팬으로서 평생 잊지 못할 하루가 될 것 같다. 이날 시구가 열심히 뛰는 우리 선수들에게 힘이 되었으면 한다”고 말했다.

시타자 박지예 씨는 “길고도 짧았던 주부야구특공대 활동을 마무리하며 직접 그라운드에서 시타를 하게 돼 영광이다. 귀중한 경험으로 가족들에게도 큰 추억이 될 것 같다. 앞으로도 키움을 많이 응원하겠다. 파이팅”이라며 소감을 전했다.

주부야구특공대는 구단 연고지인 서울시와 고양시에 거주하는 기혼 여성을 대상으로 기본적인 야구 지식을 교육하고 야구 체험 기회를 제공하는 프로그램이다. 참가 대원들에게는 가족들과 함께 고척 홈경기 관람이 가능한 AD카드 발급과 시구 및 시타 등 각종 혜택을 부여한다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

