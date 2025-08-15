8강 탈락에도 희망 본 에이스 이현중 “원팀을 보여줘서 기쁘다”

대표팀 이현중. 사진=FIBA 홈페이지 캡처

“원팀이라는 게 무엇인지 보여줘서 기쁘다.”

한국 남자 농구 국가대표팀의 아시아컵 여정은 8강에서 멈췄다. 하지만 대표팀 에이스 이현중(나가사키 벨카)은 희망을 바라봤다.

아쉬운 결과였다. 빅맨들이 즐비한 중국을 상대로 분투를 펼쳤지만 끝내 따라잡지 못했다. 안준호 감독이 이끄는 대표팀은 지난 14일 사우디아리비아 제다 킹 압둘라 스포츠센터에서 중국에 71-79로 패했다. 목표였던 4강 진출을 코앞에 두고 미끄러졌다.

하지만 성과가 없었던 건 아니다. 해외파 이현중의 활약이 돋보였다. 이현중은 조별리그와 8강전을 합쳐 5경기에서 평균 19.8득점 7.6리바운드 3어시스트로 활약했다. 중국전에서도 39분22초를 소화하며 팀 내 최다인 22점을 폭발했다. 경기를 마친 뒤에는 아쉬움에 눈물을 쏟기도 했다.

이현중은 “늦은 시간까지 봐주신 팬들에게 승리로 보답하지 못해 마음이 무겁고 슬프다”라며 “지는 게 제일 싫다 보니 화도 나고 슬프다. 많이 후회도 되고 실망스러웠다”고 돌아봤다.

평가전부터 아시아컵까지 두 달 동안 동고동락했던 대표팀이다. 이현중은 “원팀이라는게 무엇인지 보여줘서 기쁘다”라며 “12명의 선수 모두가 각각의 역할을 해줬다”고 미소 지었다.

앞으로가 더욱 중요하다. 이번 대회를 계기로 각자 더욱 열의를 태우길 기대한다. 이현중은 “8강전에서 떨어져서 더 이상 경기를 못 하게 됐지만, 선수들이 더 (좋은 성적에 대한) 마음이 생겼을 것”이라며 “앞으로 더 올라가야 한다. 이제 시작이라는 걸 깨달았으면 한다”고 강조했다. 그러면서 “각자 소속팀에 가서 부상 당하지 않았으면 한다. (시즌을 잘 치르고) 또 만나고 싶다”고 덧붙였다.

이현중은 여러 차례 선수단에게 고마운 마음을 전했다. 그는 “태극마크를 단 책임감에 대해서 선수들끼리 소통을 잘했다. 태극마크를 단 무게감을 실어준 것 같아서 고맙다”고 했다. 동시에 미안함도 전했다. 이현중은 “저를 믿고 많이 따라와 줬는데 원하는 목표를 거두지 못한 것에 대해 책임감이 든다”고도 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

