현빈도 반할 수밖에…손예진, ‘완벽 뒤태’ 운동 사진에 반응 폭발[스타★샷]

배우 손예진이 건강미 넘치는 근황을 전했다.

손예진은 15일 자신의 인스타그램에 “D-14”라는 짧은 글과 함께 운동 중인 사진을 공개했다. 사진 속 그는 헬스장에서 상체 운동에 집중하고 있는 모습으로 매끄럽고 탄탄한 등 근육이 시선을 사로잡았다.

한편, 손예진은 2022년 3월 배우 현빈과 결혼해 같은 해 11월 첫 아들을 출산했다. 출산 후에도 여전히 아름다운 비주얼과 자기관리로 여성들의 워너비로 꼽히고 있다.

2001년 드라마 맛있는 청혼으로 데뷔한 손예진은 여름향기, 밥 잘 사주는 예쁜 누나, 서른, 아홉, 영화 클래식, 내 머리 속의 지우개, 덕혜옹주 등 다수의 흥행작을 통해 폭넓은 사랑을 받아왔다.

차기작은 박찬욱 감독의 신작 ‘어쩔 수가 없다’이다. 손예진은 극 중 주인공 ‘만수’(이병헌)의 아내 ‘미리’ 역을 맡아 새로운 연기를 선보인다. 9월 개봉을 앞두고 있으며, 베네치아국제영화제 경쟁 부문에 진출한 데 이어 제30회 부산국제영화제 개막작으로도 선정돼 기대를 모은다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]