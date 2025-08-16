[비교시승기] 마세라티 VS 마세라티…MC20과 그란카브리오 ‘같은 DNA, 다른 심장’

마세라티 MC20 첼로와 그란카브리오.

“하나는 레이싱 트랙을 찢고 나가는 스프린터, 다른 하나는 바다를 가르는 럭셔리 요트였다.”

도로 위의 두 마세라티는 같은 집안이지만 서로 달랐다. MC20 Cielo(이하 MC20)는 단거리 결승선을 향해 전력 질주하는 스프린터처럼 폭발적인 가속과 날렵한 몸놀림으로 도로를 파고든다. 이탈리아어로 첼로라는 뜻답게 톱을 오픈하면 하늘과 맞닿는 느낌을 받는다. 그란카브리오는 바다를 가르는 요트 같이 아스팔트를 부드럽게 미끄러지며 긴 여정을 완주한다. 같은 마세라티의 피를 나눴지만 운전자가 받는 감각과 리듬은 완전히 달랐다.

MC20

◆디자인-시선이 머무는 방식의 차이

▲MC20

첫인상부터 그 자체가 슈퍼카였다. 낮게 깔린 차체와 공기를 가르기 위한 날카로운 실루엣이 돋보인다. 멀리서도 ‘이건 일상용이 아니다’라는 신호를 강하게 뿜어낸다. 가까이 다가서면 차체 패널의 곡선과 절선이 칼날처럼 예리하다. 마치 바람의 흐름을 통제하는 예술품을 보는 듯하다. 게다가 쿠페 버전과 달리 오픈톱 방식을 적용해 바람을 느낄 수 있도록 설계했다. 무려 정지 상태에서도 긴장감이 감돌 정도다. 신호 대기 중이나 주차장에 세워져 있어도 모두의 시선이 꾸준히 머무른다. 간혹 스마트폰을 꺼내 사진을 찍는 이들도 있었다.

그란카브리오

▲그란카브리오

길게 뻗은 보닛과 유려한 루프 라인, 오픈 시 드러나는 클래식 GT의 교과서 같은 비율이 압도한다. 그란카브리오는 오래 음미하게 하는 잔향이 존재한다. 현악기를 연상케 하는 부드러운 곡선과 절제된 디테일은 장거리 여행지에서도 과시적이지 않다. 루프를 닫았을 때는 고급 쿠페의 품격을 열었을 때는 바람과 햇살을 품은 여유를 드러낸다.

◆퍼포먼스-도로 위의 성격 차이

MC20

▲MC20

3.0ℓ Nettuno V6 트윈터보, 630마력에 제로백 단 2.9초, 폭발적으로 앞으로 튀어나간다. 이어진 국도 와인딩에서 스티어링 반응은 전기 신호처럼 빠르고, 미드십의 균형감은 코너 하나하나를 장악해나간다. 하지만 도심에서는 이 칼날 같은 성격이 부담으로 다가온다. 낮은 지상고와 넓은 차체는 주차장 경사로와 방지턱 앞에서 운전자를 긴장시킨다. 슈퍼카다운 전폭(1965㎜)을 지니고 있어 좁은 교행길은 스트레스로 다가올 수 있다. 2000rpm 이하로 얌전하게 다루면 7㎞/ℓ라는 의외의 연비를 보이지만 이 차를 그런 식으로만 몰기엔 성격이 너무 뜨겁다.

그란카브리오

▲그란카브리오

3.0ℓ V6 트윈터보에 550마력, 제로백 3.6초다. 스펙만 보면 충분히 빠르지만 체감 속도는 MC20과 결이 다르다. 고속도로에서 가속은 부드럽게 속도는 조용히 오른다. GT 세팅의 서스펜션은 장거리에서 피로감을 줄이고 코너를 돌아나갈 때도 차체가 한결같이 안정적이다. 빠르지만 그 빠름을 과시하지 않는 품격이 있다.

◆사운드-귀에 남겨진 감흥

MC20

▲MC20

다운사이징 V6 트윈터보임에도 고회전에서는 맑고 정제된 사운드가 터져 나온다. 터보가 내뿜는 배기음은 마치 레이싱 심포니의 클라이맥스를 듣는 듯하다. 하지만 과거 마세라티 NA V8의 뼈를 울리는 포효를 기억한다면 아쉽다. 특히 도심 저속에서는 배기음이 너무 얌전해 외관의 공격적인 분위기와 간극이 느껴진다.

그란카브리오

▲그란카브리오

루프를 열면 저음의 부드러운 울림이 실내를 감싸고 속도를 올릴수록 깊은 하모니로 발전한다. 예전처럼 거리를 울리는 호쾌한 폭발음은 줄었지만 대신 귀가 편안해 장거리 크루징에 최적화됐다. 고속도로에서 가속 페달을 지그시 밟으면 엔진과 배기음이 하나가 되어 여행의 리듬을 만든다. 터널을 지날 때 은근하게 퍼지는 중저음은 이 차가 마세라티였다는 정체성을 더욱 선명하게 한다.

◆승차감과 일상성-몰입과 여유

MC20

MC20

▲MC20

단단한 하체와 낮은 시트 포지션은 몰입감을 극대화한다. 그러나 방지턱과 요철은 천천히, 각도를 잡아 넘어야 한다. 노면의 모든 정보를 스티어링휠과 서스펜션으로 세세하게 즉각 전달하지만 이것이 바로 스포츠 드라이빙의 재미다. 다만 일상에서는 이 차의 성격을 받아줄 도로를 찾는 일이 먼저다. 운송용 차량을 이용해 서킷용으로만 활용하는 것도 즐기는 방법의 하나일 것이다.

그란카브리오

그란카브리오

▲그란카브리오

4인 탑승이 가능하지만 뒷좌석은 성인 장거리 탑승에 적합하지 않다. 윈드 디플렉터를 장착했을 시엔 루프를 열면 바람이 부드럽게 스며들어 고속 주행에서도 대화를 방해하지 않는다. 서스펜션이 노면 충격을 부드럽게 흡수해 도심과 장거리 모두에서 쾌적하다. 온종일 몰아도 피로가 덜해 여유를 즐기려는 드라이버에게는 최고의 환경이다.

그란카브리오

◆단점-타보지 않으면 모르는 것들

MC20은 낮은 지상고가 가장 큰 제약이다. 지하주차장 진입로 및 높은 방지턱에서 하부 손상 위험이 늘 존재한다. 회전 반경이 넓어 좁은 골목길에서 부담이 크고 수납공간도 스포츠카 성향답게 넉넉지 않다. 또한 버터플라이 도어 방식에 적용돼 단독 주차 공간이 확보되지 않으면 곤란한 상황에 처할 수 있다. 일반 후면 주차 시 옆 차 혹은 낮은 지하주차장에서 천장의 간섭이 발생할 수 있기 때문이다. 이는 일반 목적지에 향할 때도 주차를 고민해야 하는 문제로 직결되기도 한다.

그란카브리오는 소프트톱을 품고 있기 때문에 2열 거주성이 떨어진다. 긴 전장(4966 ㎜)을 지녔음에도 좁은 2열은 장거리 여행 시 큰 키를 지닌 이에겐 고통으로 다가올 수 있다. 다만 오픈에어링의 감성을 지닌 톱을 품었기 때문에 트렁크와 2열은 양보가 불가피하다는 점을 인지한 이들에겐 문제가 되지 않을 것이다. 다만 두 차량 모두 배기음은 예전 V8 시절 대비 절제돼 호방함이 약해졌다.

MC20

MC20

MC20

MC20

MC20

◆결론

MC20은 전력 질주하는 스프린터다. 모든 순간이 긴장되고, 운전자는 차와 하나가 된다. 그란카브리오는 바다를 가르는 럭셔리 요트답게 목적지까지의 여정 그 자체가 즐거움이 된다. 둘 중 무엇을 선택할지는 매 주말 어떤 드라이브를 꿈꾸느냐에 달려 있다.

글·사진=김재원 기자 jkim@segye.com

김재원 기자 jkim@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]