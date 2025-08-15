위너 강승윤, 태극기 게양으로 광복절 기념…국경일마다 ‘꾸준한 애국심’

사진= 뉴시스

그룹 위너의 리더 강승윤이 광복절을 기념해 태극기 이미지를 게시하며 다시 한 번 진정성 있는 애국심을 드러냈다.

강승윤은 8월 15일 자신의 공식 인스타그램 계정을 통해 태극기 이미지를 게재했다. 별다른 문구 없이 조용히 이미지 한 장만 올렸지만, 이를 본 팬들의 반응은 뜨거웠다.

특히 강승윤은 광복절뿐 아니라 3·1절, 개천절 등 주요 국경일마다 SNS에 태극기를 올리며 지속적으로 의미 있는 메시지를 전해왔다. 그 진심 어린 행동은 팬들에게 감동을 주기에 충분했다.

같은 날, 그룹 갓세븐의 리더 제이비 역시 개인 인스타그램에 “감사하고 감사합니다”라는 짧은 글과 함께 태극기 이미지를 올리며 뜻을 함께했다.

한편 강승윤은 지난해 6월 육군에 입대해 제6보병사단에서 복무, 만기 전역했다. 강승윤은 7월 수해 피해 복구를 위해 희망브리지 전국재해구호협회에 1,200만 원을 기부해 화제가 됐다. 군 복무 중이던 2023년에도 휴식 시간 중 1,000만 원을 기부한 바 있으며, 2022년 수해 당시에는 5,000만 원을 쾌척했다.

최근에는 그룹 위너와 함께 7월 25일부터 27일까지 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 단독 콘서트 IN OUR CIRCLE을 성공적으로 마무리했다. 강승윤은 이번 공연에서 미공개 솔로곡 Homeless를 첫 무대로 선보였으며, 이 곡은 하반기 발매 예정인 새 솔로 앨범에 수록될 예정이다.

