송혜교, 광복 80주년에 또 선행…‘멕시코 한인 독립운동’ 안내서 1만부 기증

광복 80주년을 맞아 배우 송혜교가 서경덕 성신여대 교수와 의기투합해 멕시코 한인들의 독립운동 역사를 국내외에 알리는 안내서 1만부를 기증했다

서경덕 성신여대 교수는 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 “광복 80주년을 맞아 배우 송혜교 씨와 멕시코 한인의 독립운동 역사를 담은 안내서 1만부를 주멕시코 한국문화원에 기증했다”고 밝혔다.

이번 안내서는 한국어와 스페인어로 제작했으며, 주멕시코한국문화원에 기증해 이날부터 비치해 배포중이다. 주요 내용으로는 ▲대한인국민회 멕시코시티 지방회관 ▲독립운동가 김익주·황보영주 거주지 ▲돌로레스 공동묘지 ▲과달라하라 안창호 숙소 등 주요 유적지의 역사와 위치를 상세히 소개하고 있다.

현장 방문이 어려운 이들을 위해 ‘해외에서 만난 우리 역사 이야기’ 웹사이트에서 안내서 원본 파일을 내려받을 수 있도록 했다.

서 교수는 “지난 14년간 해외의 대한민국 역사 유적지 39곳에 한국어 안내서와 한글 간판, 독립운동가 부조 작품 등을 기증했다”며 “우리 국민의 지속적인 관심과 방문이 해외에 남아있는 대한민국 역사 유적지를 보존할 수 있는 큰 힘이 될 것”이라고 강조했다.

이번 선행은 광복 80주년 기념으로 지난 6월 ‘사이판·티니안’ 역사 안내서 기증 이후 두 번째 진행한 프로젝트다. 오는 11월에 세 번째 프로젝트를 진행할 예정이다.

지난 14년간 서경덕 교수 기획과 송혜교 후원으로 해외에 남아있는 대한민국 역사 유적지에 한국어 안내서, 한글 간판, 독립운동가 부조작품 등을 39곳에 기증해 왔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]