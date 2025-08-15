무더위 순삭할 엄정화·송승헌표 로코…‘금쪽같은 내 스타’ 기대되는 이유

엄정화, 송승헌, 이엘, 오대환이 한여름의 무더위를 ‘순삭’한다.

오는 18일(월) 밤 10시 첫 공개되는 지니 TV 오리지널 드라마 ‘금쪽같은 내 스타’(연출 최영훈, 극본 박지하, 기획 KT스튜디오지니, 제작 점보필름)는 대한민국 최고의 톱스타가 하루아침에 평범한 중년 여성이 된 후 펼쳐지는 눈물 콧물 휘날리는 세월 순삭 로맨틱 코미디다. 25년의 세월을 단숨에 뛰어넘은 경력단절 톱스타 ‘봉청자(=임세라)’(엄정화 분)와 그를 돕는 독고다이 경찰 ‘독고철’(송승헌 분)의 컴백쇼가 유쾌한 웃음과 공감, 설렘을 자아낼 것으로 기대를 모은다. 베일을 벗을수록 기대가 뜨거워지는 가운데, 공개를 사흘 앞두고 재미를 보장할 ‘금쪽같은’ 관전포인트를 짚어봤다.

◆최영훈 감독X박지하 작가, <굿캐스팅> 이후 5년만 의기투합! 이유 있는 기대감

‘원 더 우먼’ ‘굿캐스팅’ 등을 통해 감각적인 연출을 선보인 최영훈 감독과 ‘낮과 밤이 다른 그녀’ ‘굿캐스팅’으로 대중의 공감을 이끌었던 박지하 작가가 5년 만에 의기투합해 드라마 팬들을 설레게 한다. 유쾌한 웃음부터 공감, 미스터리까지 다양한 재미 요소를 가진 대본이 좋았다는 최영훈 감독은 “무엇보다 꿈을 잃어버린 어른들이 다시 꿈을 향해 날아오르는 동화적 판타지의 매력까지 갖춘 휴먼 코미디”라면서 기대감을 높였다.

박지하 작가 역시 “절망 속에서 다시 일어서는 힘, 그리고 진짜 행복을 이루는 동력은 ‘마음가짐’과 소중한 사람의 ‘격려’라는 걸 이야기하고 싶었다”라고 기획의도를 밝히며 “한 시대를 풍미했던 톱스타가 하루아침에 경력이 단절됐다는 설정 자체가 가장 큰 킬링포인트다. 25년이란 시간은 많은 것이 변하는 시간이다. 25년을 통째로 잃어버린 톱스타의 재기 서사가 유쾌하면서도 짜릿한 감동이 있을 것”이라고 차별점을 짚었다.

이어 최영훈 감독은 “여전히 꿈꾸는 사람들을 응원하는 드라마다. 주인공의 꿈과 기억을 찾는 여정에 동행하면서 시청자들께서도 자신들의 ‘금쪽같은’ 꿈과 행복을 찾았으면 좋겠다”라고 전했고, 박지하 작가는 “인생 최정점에 있던 톱스타가 다시 비상하기 위해 고군분투하는 ‘단짠’ 코미디다. 웃음과 눈물, 사랑과 회복이 모두 담긴 ‘금쪽같은 내 스타’, 여러분의 월화를 책임질 금쪽같은 드라마가 될 테니 많은 기대 부탁드린다”라는 애정 어린 메시지와 함께 본방사수를 독려했다.

◆티격태격도 설레는 ‘금쪽’ 케미스트리

무엇보다 10년 만에 재회한 엄정화, 송승헌의 보법 다른 로맨틱 코미디에 기대가 뜨겁다.엄정화는 25년 치 세월을 몽땅 날려버린 경력단절 톱스타 ‘봉청자=임세라’로 변화무쌍한 열연을 펼친다. 25년 세월을 통편집 당한 채 눈을 뜬 봉청자의 스펙터클한 컴백쇼가 유쾌한 웃음 속 짜릿한 도파민을 자극할 전망. 송승헌은 잘나가던 강력계 형사에서 뜻하지 않은 사건으로 좌천된 ‘독고철’로 변신한다. 자신이 대한민국을 뒤흔들고 사라졌던 톱스타 ‘임세라’라고 주장하는 봉청자가 나타나면서 거센 변화를 맞는 인물.

하루아침에 국민 여신에서 ‘그냥 국민’이 된 봉청자와 ‘좌천 경찰’ 독고철, 인생 최악의 순간 재회해 펼치는 ‘환장의 컴백쇼’ 그리고 ‘환상의 로맨스’를 완성할 엄정화, 송승헌의 시너지에 그 어느 때보다 뜨거운 기대가 쏠린다. 봉청자와 독고철의 로맨스를 “경력단절 톱스타와 좌천당한 열혈형사의 대형 ‘덕통사고’ 로맨스”라고 정의한 박지하 작가는 “이미 전성기를 지난 이들의 인생 끝자락에서 피어나는 로맨스에서 심장 뛰는 설렘을 느껴볼 수 있을 것 같다. 다시 꿈을 좇는 봉청자는 사랑스럽고 애틋하다. 그 옆에서 봉청자의 키다리 아저씨와 다름없는 독고철은 내 편이 되어줄 한 사람이 얼마나 소중한지 몸소 보여줄 것”이라며 “엄정화, 송승헌 배우가 만들어내는 사랑스럽고도 ‘짠내’나는 케미스트리는 ‘금쪽같은 내 스타’만의 특별한 매력”이라고 덧붙여 세월 순삭 로맨스를 더욱 기대케 했다.

◆웃음X설렘X공감 배가할 캐릭터 플레이

이엘, 오대환은 물론 차청화, 현봉식, 조연희, 장다아, 이민재까지 세월 순삭 로맨틱 코미디를 더욱 풍성하게 할 믿고 보는 배우들의 열연도 빼놓을 수 없는 관전포인트다. 이엘은 사라진 임세라의 자리를 꿰차고 최고의 배우로 거듭난 ‘고희영’으로 분해 엄정화와 짜릿한 라이벌 구도를 형성한다. 오대환은 ‘눈치 만렙’ 임세라의 로드매니저에서 연예계를 주름잡는 글로벌 엔터테인먼트 대표로 성공한 ‘강두원’으로 변신해 텐션을 더한다.

임세라(=봉청자)의 컴백과 함께 25년 만에 소환된 ‘왕년 패밀리’를 다채롭게 풀어낸 배우들의 시너지도 기대된다. 차청화는 임세라의 메이크업 스태프에서 이제 샵 ‘민낯’의 원장으로 돌아온 ‘민태숙’을 맡아 특유의 유쾌한 연기로 생동감을 불어넣는다. ‘망조의 아이콘’이 된 ‘구남주’는 현봉식이, 스타일리스트에서 백만 인플루언서로 변신한 ‘사선영’은 조연희가 분해 적재적소 웃음을 더한다. 여기에 ‘라이징 스타’ 장다아와 이민재는 각각 전설의 톱스타 임세라, 신입 형사 독고철의 청춘 시절로 열연한다. 로맨스의 시작을 알리는 두 청춘 배우의 활약은 설렘 지수를 한껏 끌어올릴 전망.

배우들에 대한 제작진의 신뢰도 남다르다. 최영훈 감독, 박지하 작가는 “각각의 캐릭터들은 임세라가 잘나가던 시절을 함께 했고 세월 지나 업계에서 성공한 사람들이다. 모든 걸 잃은 봉청자와 대치되는 모습을 통해 다양한 재미를 선사할 것”이라면서 “드라마를 만들 때 가장 큰 행운 중 하나가 좋은 배우를 만나는 일이다. 그 행운을 이룬 듯하다. 각 캐릭터를 살아 숨 쉬듯 표현해 준 배우들 덕분에, 생동감 넘치고 단단한 드라마가 완성됐다”라고 전해 기대감을 한껏 끌어올렸다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

