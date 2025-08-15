‘비정상회담’ 럭키, 한국인 예비신부와 9월 결혼…“새 생명도 함께”

사진= 럭키 SNS

인도 출신 방송인 럭키(본명 아비셰크 굽타)가 품절남 대열에 합류한다.

연예계 관계자에 따르면, 럭키는 9월 28일 서울의 한 예식장에서 한국인 여성과 결혼식을 올릴 예정이다. 예비신부는 비연예인으로 전해졌다.

축복은 하나 더 있다. 두 사람에게 소중한 새 생명이 찾아왔다. 가까운 지인은 “럭키와 예비신부는 부모가 될 준비까지 마쳤다. 새 출발을 앞두고 행복한 시간을 보내고 있다”고 밝혔다.

럭키는 올해 초 유튜브 콘텐츠 ‘조동아리’에 출연했을 당시, “한국인과 대화가 잘 통하고 편해서 결혼 생각도 긍정적”이라고 말해 눈길을 끈 바 있다.

또한 13일에는 유튜브 ‘만리장성규’에 출연해 자신의 보금자리를 공개했다. 한강이 한눈에 내려다보이는 전망 좋은 집에서 10년째 거주 중이며, 여의도 불꽃놀이도 집 안에서 감상할 수 있다고 전했다.

1996년 한국에 처음 발을 디딘 럭키는 여행 가이드를 시작으로 방송에 진출, MBC ‘라디오스타’, JTBC ‘비정상회담’, MBC에브리원 ‘대한외국인’ 등에서 입담과 유쾌한 성격으로 사랑받아 왔다. 그는 올해 초 한국 영주권도 획득한 바 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]