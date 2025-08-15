‘무릎 부상’ 조규성, 1년 3개월 만에 출전 명단 포함… 복귀전은 다음 기회로

모습을 드러낸 조규성. 사진=미트윌란 SNS 캡처

부상으로 장기간 재활에 힘 쏟았던 공격수 조규성(미트윌란)이 1년 3개월 만에 소속팀 출전 명단에 이름을 올렸다.

조규성은 15일 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 미트윌란과 프레드릭스타드의 2025~2026시즌 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 예선 3라운드 2차전 출전 명단에 포함됐다. 다만 출전까지는 이뤄지지 않았다.

조규성이 출전 명단에 이름을 올린 건 지난해 5월27일 실케보르와의 정규리그 최종전 이후 처음이다. 당시 이 경기를 마친 뒤 무릎 부상에서 벗어나기 위해 수술대에 올랐다. 이후 합병증에 시달리면서 계속해서 재활에만 집중했다. 결국 2024∼2025시즌에는 아예 뛰지 못했다.

올 시즌을 앞두고 프리시즌 훈련에 모습을 드러내면서 복귀 준비를 알렸고 출전 명단까지 포함되면서 향후 기대를 높였다.

모습을 드러낸 조규성. 사진=미트윌란 SNS 캡처

조규성은 미트윌란 간판 공격수로 활약했다. 2023~2024시즌 덴마크 수페르리가 30경기에서 12골 4도움을 포함해 공식전 37경기 13골 4도움을 올렸다.

미트윌란의 한국인 수비수 이한범은 팀이 2-0으로 앞선 후반 13분 마르틴 에를리치 대신 투입돼 경기가 끝날 때까지 소화했다.

미트윌란은 2-0으로 이겼다. 1, 2차전 합계 5-1로 앞서 UEL 플레이오프(PO)에 진출했다. UEL 플레이오프는 오는 21일과 28일 홈 앤드 어웨이 방식으로 열린다. 여기서 승리하면 UEL 본선에 오른다. 지면 UEFA 콘퍼런스리그로 내려간다.

