김병만, 이혼 후 두 아이 고백…“아들과 딸, 내 인생의 구세주”

개그맨 김병만이 인생의 새로운 페이지를 열며, ‘조선의 사랑꾼’에 출연한다.

TV CHOSUN 리얼 다큐 예능 ‘조선의 사랑꾼’ 제작진은 14일 김병만이 새로운 사랑꾼으로 합류한다고 밝혔다. 이날 함께 공개된 티저 영상에는 그가 직접 결혼과 가족에 대해 담담히 털어놓는 모습이 담겨 시청자들의 이목을 집중시켰다.

김병만은 9월 결혼을 앞두고 있으며 예비 아내와 함께 두 아이를 돌보고 있는 것으로 전해졌다. 김병만은 “아들이 있다. 딸도 있다”며 아이들의 존재를 처음으로 언급했다.

이어 김병만은 과거 이혼 소송으로 힘든 시간을 보냈다며 “모든 걸 포기할까 고민했던 순간도 있었다”고 회상했다. 하지만 그를 다시 일으킨 건 다름 아닌 아이들이었다고. 김병만은 “아이들이 저를 붙잡아줬다. 다시 살아갈 이유를 줬다”며 울컥한 표정을 보였다.

그러면서 “예비 아내와 두 아이를 한 단어로 표현하자면 ‘구세주’다. 내 인생을 구원해준 소중한 존재들”이라고 말하며 가족을 향한 진심 어린 애정을 드러냈다.

김병만의 진솔한 고백과 가족 이야기는 ‘조선의 사랑꾼’을 통해 공개될 예정이며, 프로그램은 매주 월요일 밤 10시 TV CHOSUN에서 방송된다.

