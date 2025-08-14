‘카카오웹툰’을 수어로 어떻게 표현하는지 아세요?

카카오웹툰의 공식 수어명을 표현하는 방법을 알리는 웹툰 컷 갈무리. 카카오 제공

카카오엔터테인먼트가 농인과 함께 브랜드 공식 수어명을 만들고 이 과정을 웹툰으로 공개했다고 14일 밝혔다. 웹툰 및 웹소설 브랜드의 공식 수어 표현은 처음 만들어진 것이라 의미가 깊다. 더욱이 웹툰 및 웹소설은 시각 중심 콘텐츠로서 농인과 청인이 동일한 방식으로 경험할 수 있다.

앞서 회사는 지난 6월 국내최대 농인문화제인 제20회 서울 수어문화제의 파트너사 및 후원사로 참여해 수어이름짓기 공모전을 열고 카카오엔터테인먼트, 카카오웹툰, 카카오페이지의 수어 표현을 선정·시상을 진행했다.

이렇게 선정된 공식 수어명은 농인 언어 경험을 반영해 직관적이다. 수어는 ‘카카오엔터테인먼트’는 브랜드 첫 자음이자 웃음을 의미하는 ‘ㅋ’ 지문자로 원을 그린 뒤 두 손을 가슴 앞에서 위 아래로 교차하며 즐거움을 표현한다. 유저들에게 웃음과 즐거움을 선사하겠다는 의미를 담았다.

‘카카오웹툰’은 한 손을 스마트폰처럼 펼치고 다른 손으로 ‘ㅋ’ 지문자를 스크롤하듯 쓸어 올려 표현하며, ‘카카오페이지’는 ‘k’ 지문자와 손바닥을 맞대 책을 표현한 뒤 이를 펼치는 모양이다. 공식 수어가 없는 경우 브랜드 자음과 모음을 손으로 일일이 표현해야 한다는 점에서 농인이 창작자로 참여한 이번 공식 수어명이 농인 사이의 의사소통은 물론 농문화 증진에 꾸준히 기여할 수 있다.

카카오엔터테인먼트가 농인과 함께 만든 브랜드 수어명, 카카오웹툰 수어명, 카카오페이지 수어명을 표현하는 방법을 알리는 웹툰 컷. 카카오 제공

이러한 공식 수어가 탄생한 과정을 웹툰으로도 볼 수 있다. 카카오웹툰 ‘RAINBOW’ 작가이자 일러스트레이터 강여름 작가가 그린 15컷 분량 작품이다. RAINBOW 주인공 ‘순이’와 남자친구 ‘무지개’를 중심으로, 보이는 언어인 수어의 의미와 가치를 특유의 따뜻한 그림체와 언어로 전한다.

웹툰은 카카오웹툰, 카카오페이지 인스타그램 및 서울 농아인협회 홈페이지 등을 통해 공개 됐다. ‘더 가깝게, 카카오’ 통합 상생 캠페인 페이지에서 올해 진행된 수어문화제 현장 스케치 영상도 확인할 수 있다.

카카오엔터테인먼트 관계자는 “공식 브랜드 수어명이 웹툰, 웹소설과 농인을 잇는 또 하나의 가교가 되길 기대한다”며 “앞으로도 문화 소외 계층의 문화 접근성 향상을 위한 다양한 사업들을 진행하겠다”고 말했다.

한편 회사는 2022년부터 4년간 총 1억5900만원 상당의 카카오페이지 기프트 카드를 서울, 경기 농아인협회 및 수어문화제에 후원하는 등 농인 문화 향유권 증진을 위해 지속적으로 노력하고 있다.

박재림 기자 jamie@segye.com

