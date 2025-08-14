김준호♥김지민, 한강뷰 신혼집에 하정우 작품 걸었다

개그우먼 김지민(41)이 배우 하정우의 그림을 공개했다.

김지민은 14일 본인 인스타그램에 "하정우 오빠 그림 너무 좋다"라고 적고 사진을 올렸다.

사진에는 김지민 부부 신혼집에 걸려있는 하정우 그림이 담겼다.

지난달 28일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서 MC 김국진, 강수지, 황보라, 최성국이 김지민의 신혼집을 찾은 모습이 그려졌다.

김국진, 강수지, 황보라, 최성국은 탁 트인 한강뷰에 감탄했으며, 저마다 준비한 집들이 선물도 꺼내 보였다.

황보라는 시부인 하정우가 그린 그림을 선물했다. 그림에는 김지민 부부를 꼭 닮은 커플이 담겼다.

한편 김준호와 김지민은 KBS 공채 개그맨 선후배 사이로, 2022년 4월 열애 사실을 공개했다.

김준호와 김지민은 지난달 13일 서울 그랜드 인터컨티넨탈 파르나스 호텔에서 결혼식을 올렸다.

결혼식 사회는 김준호와 절친한 그룹 '룰라' 출신 이상민이 맡았다. 축가는 가수 거미, 변진섭이 불렀다. 하객 약 1200명이 참석한 것으로 알려졌다.

