CGV에서 만나는 임영웅…정규 2집 청음회 역대급 규모

사진= 지난 23일 임영웅이 서울 고척 스카이돔에서 열린 '제31회 하이원 서울가요대상'에서 '별빛 같은 나의 사랑아'를 열창하고 있다. 스포츠서울 제공

가수 임영웅이 컴백을 앞두고 팬들을 위한 특별한 이벤트를 연다.

14일 오전 임영웅의 공식 SNS를 통해 두 번째 정규앨범 ‘아임 히어로 2’ 청음회 일정이 전격 공개됐다.

사진=물고기뮤직 제공

이번 청음회는 음원 발매 하루 전인 28일 전국 CGV 약 50개 극장에서 동시 진행되며, 팬들에게 정규 2집을 가장 먼저 들을 특별한 기회를 제공한다.

약 5만 명 규모로 진행되는 이번 청음회는 국내 음원 선공개 이벤트 사상 역대 최대 규모로 팬덤의 열기를 다시 한번 입증했다. 관객들은 극장의 대형 스크린과 입체적인 사운드를 통해 마치 콘서트 현장에 있는 듯한 생생한 몰입감을 경험할 수 있을 전망이다.

예매는 21일 오전 10시부터 CGV 극장별로 순차적으로 오픈될 예정이며, 조기 매진이 예상된다.

임영웅의 정규 2집 ‘아임 히어로 2’는 29일 각종 음원 플랫폼에서 정식 공개되며, 신곡 발표 이후 10월부터는 전국 투어 콘서트로 팬들과의 만남을 이어갈 계획이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]