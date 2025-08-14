낭만이 돌아왔다…‘다큐3일’, 감성 충전 특별판 촬영 돌입

사진= KBS '다큐멘터리 3일' 방송 화면 캡처

KBS 대표 시사교양 프로그램 ‘다큐멘터리 3일’이 특별판으로 돌아온다.

제작진은 13일 공식 인스타그램을 통해 한 커피숍에서 촬영 중인 영상을 공개하며 오랜만의 촬영 현장을 알렸다. 공개된 클립에는 ‘10년 전 약속’, ‘이 시대의 낭만에 대하여’ 등의 문구가 삽입돼 시청자들의 궁금증과 기대감을 높였다.

이번 특별판은 2015년 8월 15일 방송된 ‘안동역 편’에서 출발한 특별한 약속을 중심으로 제작된다. 당시 프로그램에 출연했던 일반인 여대생 두 명과 이지원 PD가 나눈 “10년 후, 2025년 8월 15일 안동역에서 다시 만나자”는 즉흥적이지만 진심 어린 약속이 이번 에피소드의 핵심이다.

사진= KBS 제공

제작진은 “그날의 약속을 잊지 않았다”며 22일 밤 10시 KBS 2TV에서 ‘다큐 3일: 어바웃 타임’이라는 제목의 특별판을 선보일 예정이라고 전했다.

함께 공개된 포스터에는 “멈춰 있던 시간이 다시 흐른다”, “우리, 만날 수 있을까요?”와 같은 감성적인 문구가 더해져 추억을 기다리는 시청자들의 마음을 자극했다.

이번 프로젝트는 ‘다큐 3일’이 종영된 지 3년 만의 복귀로 더욱 의미가 크다. SNS를 통해 이지원 감독이 직접 당시 약속을 다시 언급하며 큰 반향을 불러일으켰고 이에 힘입어 제작진은 오랜 기다림 끝에 카메라를 다시 들었다.

다큐멘터리이자 시간에 대한 약속, 사람에 대한 기록이기도 한 ‘다큐 3일’의 특별판 ‘어바웃 타임’은 단순한 재회 그 이상의 울림을 선사할 것으로 보인다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]