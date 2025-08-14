태연, 숨겨왔던 반전 글래머...백옥 피부에 성숙미 눈길

태연 인스타그램 캡처

소녀시대 태연이 화보를 통해 반전 매력을 뽐냈다.

태연은 14일 자신의 인스타그램에 “달블유”라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 촬영 현장 사진을 공개했다.

사진 속 태연은 자연스럽게 풀어낸 웨이브 헤어에 니트 소재의 민소매 크롭톱과 베이지 팬츠를 매치해 세련된 스타일을 완성했다. 특히 잘록한 허리 라인과 탄탄한 몸매, 은근히 드러나는 글래머러스한 실루엣이 돋보인다.

또 다른 컷에서는 오프숄더 드레스를 입고 시크하면서도 고혹적인 눈빛을 발산하며 색다른 분위기를 자아냈다.

촬영 중 포즈를 바꾸며 다양한 표정을 선보이는 태연은 부드러운 미소와 카리스마 넘치는 눈빛을 오가며 프로다운 면모를 드러냈다. 무대 위에서는 강렬한 퍼포먼스를 선보이는 보컬리스트이지만, 화보 속에서는 성숙하고 여유 있는 매력을 풍기며 팬들의 감탄을 자아냈다.

한편, 태연은 현재 tvN 예능 프로그램 ‘놀라운 토요일’에 출연 중이며, 음악과 방송을 넘나들며 활발히 활동하고 있다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

