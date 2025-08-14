“7성급 호텔+수상가옥 투어” 박하선, 류수영 덕에 브루나이 호화 여행[스타★샷]

배우 박하선이 남편 류수영의 활동 덕분에 특별한 해외여행을 다녀온 근황을 전했다.

박하선은 13일 자신의 인스타그램을 통해 “어남선생 일로 초청받아 지난 브루나이”라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재하며 가족과의 여행 일상을 공유했다.

공개된 게시물에는 박하선이 남편 류수영 그리고 딸과 함께 브루나이를 방문한 모습이 담겼다. 박하선은 “직항 5시간, 왕복은 모두 야간 비행이라 아이도 편하게 잘 자더라”며 여행의 편안함을 강조했다. 이어 “전 세계에 단 두 곳뿐인 7성급 호텔에 머물렀다”며 숙소에 대한 만족감을 드러내 눈길을 끌었다.

박하선은 또 “물가도 저렴해 가격도 합리적이고, 수영장이 넓어서 아이가 무척 즐거워했다”며 여행지의 장점을 상세히 전했다. 이어 “악어, 긴코원숭이, 수상가옥 투어도 무사히 마쳤고, 이번 여행은 휴식을 위한 여행이었다”고 덧붙였다. 사진은 대부분 딸이 직접 촬영한 ‘감성 샷’들로, “다음에는 힙한 카페 투어까지 제대로 해보고 싶다”고 전하며 여운을 남겼다.

한편 박하선은 2017년 1월 배우 류수영과 결혼해 8월 딸을 출산했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

