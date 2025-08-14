클로저랩스 ‘데스크룸’ 개편… AI 의사결정 플랫폼으로

클로저랩스의 데스크룸 개편 소식을 알리는 이미지. 데스크룸 제공

클로저랩스가 인공지능(AI) 기반 기업 의사결정 플랫폼 ‘데스크룸’을 전사 차원에서 폭넓게 활용할 수 있도록 전면 개편했다고 14일 밝혔다. 개편 핵심은 데이터 분석 범위 확대 및 의사 결정 기능 강화다.

기존 데스크룸은 고객의 소리(VoC)와 상담원 답변 분석에 기반한 고객 경험(CX) 개선 솔루션을 제공했다. 다양한 채널에서 VoC를 통합·분석해, 제품 개선과 비용 절감을 위한 의사 결정을 지원하고 고객 경험 개선을 위한 인사이트를 도출하는 것이다.

최근 기업 전반에서 데이터와 AI 기반 의사 결정이 보편적인 시스템으로 자리 잡으며 마케팅, 영업, 상품 기획 등 전사 차원에서 관련 솔루션에 대한 수요가 높아짐에 따라 클로저랩스도 서비스 범위 확대를 결정했다.

이번 개편을 통해 기존 고객 경험 분석 기능은 데스크룸 For Customer eXperience로 분리 출시했으며, ‘데스크룸 For Commerce’와 ‘데스크룸 For Recommendation’이 새로 등장했다.

데스크룸 For Commerce는 이커머스 회사를 대상으로 제품 기획, 마케팅 등 매출 제고와 관련된 업무 지원에 초점을 맞췄다. 고객 리뷰, 시장 가격 추이, 광고 성과, 커뮤니티 및 SNS 여론 등 각종 정형·비정형 데이터를 수집하고 분석한다. 특히 데이터에 기반한 AI 매출 예측이 강점이다. 가격, 광고 소재 등 변수를 조정했을 때 매출에 어떤 변화가 일어날지 시뮬레이션을 통해 미리 확인할 수 있다.

데스크룸 For Recommendation은 플랫폼 기업에서 제품 추천 기능을 강화할 목적으로 활용할 수 있다. 플랫폼 내 고객 활동 기록을 분석해 구매 전환 패턴, 전환 저해 요인 등을 파악하고, 더 높은 전환율을 달성하도록 제품 추천 기능을 고도화하는 방식이다.

박경호 클로저랩스 대표는 “이번 개편을 통해 테스크룸은 모든 기업이 폭넓게 활용할 수 있는 AI 기반 의사 결정 플랫폼으로 거듭났다”며 “효율적 조직 운영과 데이터 기반 성장 전략을 추구하는 조직이라면 산업과 규모를 막론하고 적용할 수 있다”고 설명했다.

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]