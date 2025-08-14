넵튠, 2Q 영업익 11억…전년比 51% 증가

넵튠 CI. 넵튠 제공

넵튠은 올해 2분기 연결 기준 매출 342억6000만원, 영업이익 11억4000만원을 기록했다고 14일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 27.3%, 영업이익은 51.1% 상승했다.

상반기 매출은 657억5000만원, 영업이익 35억1000만원을 달성했다. 전년 동기 대비 각각 27.9%, 137.8% 증가한 수치다.

2분기 실적을 자세히 살펴보면, 애드테크 사업은 매출 29억9000만원, 거래액 기준 177억7000만원으로 전분기 대비 각각 0.4%, 6.9% 증가했다. 이 중 애드파이 사업유닛 매출이 17억1000만원, 거래액 기준 82억3000만원으로 전년 동기 대비 각각 0.9%, 2.7% 증가했다. 애드엑스 사업유닛 매출은 10억4000만원으로 전년 동기 대비 4.9% 증가했다. 이외에 클랫(KLAT) 사업유닛의 매출이 전분기 대비 52.9%, 전년 동기 대비 40.9% 상승했다.

게임 매출은 291억3000만원으로 전년 동기 대비 6.5% 증가했다. ‘고양이 오피스’가 연속 매출 호조를 보였으며, 고양이 IP를 활용하지 않은 신작 ‘드드드드릴’과 ‘럭키가이’도 매출 증대에 기여하며 트리플라의 2분기 매출은 162억4000만원으로 전분기 대비 16.4%, 전년 동기 대비 63.7% 성장률을 보였다. 넵튠의 퍼블리싱 게임 ‘다크스타’와 ‘앵커패닉’도 게임 매출 상승에 힘을 보탰다. 자회사 님블뉴런은 이터널 리턴의 시즌8 오픈이 예정보다 2주 연기되면서 2분기 매출에 포함되지 못했고 이로 인해 1년 만에 분기 적자를 기록했다.

하반기 애드테크 사업 부문에서는 애드파이가 국내 대표 플랫폼 기업 카카오와의 광고 노출 최적화, 모바일 광고 플랫폼 애드팝콘과의 애드익스체인지(Ad Exchange) 연동 확장을 통해 광고 거래액 상승을 기대하고, 보상형 광고 플랫폼 포인트펍은 넵튠 자회사가 개발·운영 중인 게임들과 광고 네트워크 간 연동을 통해 매출 증대를 꾀한다. 기업용 채팅 솔루션 클랫은 SSG닷컴, SPOTV, 블루개러지(JYP 자회사), EBS, 금융권 등 각 분야의 선도 기업에 공급을 확대할 계획이다.

게임사업 부문에서는 지난 7월 퍼블리싱 계약을 체결한 수집형 RPG ‘에르피스’의 대만·홍콩·마카오 출시를 시작으로, ‘무한의 계단’의 랭킹 시스템 도입, ‘펭귄의 섬’·‘소울즈’ 개발사 팬텀의 신작 1종, ‘우르르 용병단!’ 개발사 플레이하드의 신작 2종 등 경쟁력 있는 라인업을 선보일 예정이다.

이 밖에도 애드테크 사업의 확장 및 인도, 베트남과 같은 신흥 해외 시장 진출 등 모회사인 크래프톤과의 협업을 통한 사업 추진을 적극적으로 검토하고 있다.

넵튠 강율빈 대표는 “넵튠과 애드엑스 합병 이후 지난 2년은 회사의 체질 개선과 경영 효율화에 집중한 기간이었다면, 올해 하반기는 모회사의 전략 방향을 반영하여 이후 3년의 중장기 계획을 수립하는 중요한 시기가 될 것”이라고 말했다.

