“마사회 문센 수강신청 하세요”

한국마사회가 13일부터 오는 9월3일까지 ‘지사 문화센터 가을학기’ 수강신청을 시작한다.



한국마사회는 수요일과 목요일에 전국의 26개 지사(장외발매소)에서 문화센터를 운영하고 있다.



이번 가을학기 강좌는 오는 9월10일부터 11월20일까지 진행되며, 총 434개의 다채로운 문화강좌를 제공한다. 주요 프로그램으로는 재무&건강 아카데미, 찾아가는 문화센터, 경마 休 타임, 경마공원투어 등이 있다. 특히 재무&건강 아카데미는 국민연금공단과의 협력을 통해 새롭게 선보이는 프로그램이다. 재무설계부터 건강관리, 대인관계, 여가예술까지 생활 전반에 걸친 실용적인 교육을 제공할 예정이다.



경마 고객들을 위한 경마 休 타임과 가족 단위로 참여할 수 있는 경마공원투어도 지속 운영된다. 인기 프로그램인 경마공원투어에서는 장제소 및 동물병원 견학, 말박물관 관람, 말먹이주기 체험 등을 통해 자녀와 함께 말과 교감할 수 있는 기회를 제공한다. 공원 내 숲체험과 도심 명소 투어도 함께 진행돼 참여자들의 만족도를 높일 계획이다.



수강 신청은 수·목요일 각 지사 방문 또는 한국마사회 문화센터 홈페이지를 통해 가능하며 선착순으로 진행된다.

