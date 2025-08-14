말산업 스타트업 발굴·지원

한국마사회가 오는 9월1일까지 말산업 분야에서 혁신적인 기술을 보유한 스타트업을 대상으로 ‘오픈이노베이션 프로그램’ 참가 기업을 모집한다.



이번 프로그램은 말산업의 기술 혁신을 선도할 유망 스타트업을 발굴하고, 협업을 통해 기술 실증과 사업화를 지원하기 위해 마련됐다. 한국마사회와 서울창조경제혁신센터가 공동 주최한다.



선정된 기업에는 최대 1000만원의 기술 실증 지원금, IR 데모데이 참가, 전문가 1:1 멘토링을 통한 투자 유치 및 글로벌 진출 기회가 제공된다. 이와 함께 서울창조경제혁신센터 입주 공간 지원, 정부 지원사업 연계 등 후속 지원도 마련된다.



모집 기간은 오는 9월1일까지이며, 접수는 전용 홈페이지를 통해 가능하다. 모집 대상은 말산업 제조·생산 기술 국산화, 말복지 향상 등 디지털 헬스케어 분야 원천 기술을 보유한 창업 7년 이내 기업이다.

