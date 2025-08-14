2세 국산마 단거리 대결…“한국 경마 샛별은 나”

‘혈통은 기본이지.’ 한국 경마 차세대 스타들이 격돌한다.



미래의 스타 경주마를 발굴하는 ‘Rookie Stakes(루키 스테이크스)’가 오는 17일 한국마사회 렛츠런파크 서울과 부경에서 동시 개최된다. 2세 국산마 한정 1200m 거리로 치러지며 각각 서울 8경주와 부경 6경주로 열린다.



루키 스테이크스는 우수한 국산 경주마를 조기에 발굴하고 체계적으로 육성하기 위해 마련된 2세마 한정 경마대회다. 한국 경마의 미래 경쟁력을 가늠할 수 있는 중요한 무대라는 점에서 특별한 의미를 갖는다. 이 경주를 통해 발굴된 우수 경주마들은 향후 코리안더비, 그랑프리 등 국내 최고 권위의 경주는 물론, 나아가 국제 경주에서도 한국 경마의 위상을 높이는 주역으로 성장할 가능성이 높다.



◆[서울] 원평스킷(1전 1승, 암, 부마: 머스킷맨, 모마: 킬라리드, 마주: 김용재, 조교사: 정호익)

원평스킷

부마는 국내 중장거리를 평정했던 ‘머스킷맨’이다. 원평스킷은 지난 7월 데뷔전에서 경주 시작부터 끝까지 단 한순간도 선두 자리를 내주지 않는 완벽한 와이어투와이어 우승을 차지했다. 특히 마지막 직선 구간에서는 여유가 넘치는 발걸음을 보여줬다. 후방 추격마들과의 거리를 계속해서 벌리며 2위와 9마신 차 압도적인 승리를 따내 강한 첫인상을 남겼다.



◆[서울] 나올패스(1전 1승, 암, 부마: 세이브더월드, 모마: 오리엔탈패스, 마주: 이경호a, 조교사: 박지헌)

나올패스

올해 트리플크라운 시리즈 마지막 무대였던 농림축산식품부장관배(G2)의 우승마 ‘마이드림데이’와 형제마이자, 2020년 코리안더비(G1) 우승마 ‘세이브더월드’의 자마다. 이들을 포함, 나올패스까지 공통적으로 단단한 뒷심과 승부근성을 갖췄다. 지난달 12일 데뷔전에서 주행 실력을 유감없이 발휘하며 해당 경주 배당인기 1위이자 2세마 라이벌 ‘환상의나라’를 가뿐히 제치고 5마신 차 완승을 거뒀다.



◆[서울] 환상의나라(1전 0/1/0, 암, 부마: 레이스데이, 모마: 미스론다, 마주: 환상마, 조교사: 안병기)



국제적으로 검증된 혈통의 소유자다. 부마인 ‘레이스데이’가 2023년 미국 브리더스컵 클래식과 2025년 페가수스월드컵을 제패한 명마 ‘화이트아바리오’의 부마이기 때문이다. 이 때문에 데뷔 이전부터 팬들의 뜨거운 관심을 받았지만, 데뷔전에서 나올패스에 밀려 2위에 머물렀다. 스피드와 근성을 보유하고 있는 환상의나라가 이번 경주에서 설욕할지 시선이 쏠린다.



◆[서울] 거센대로(1전 1승, 수, 부마: 카우보이칼, 모마: 거센질주, 마주: 강석대, 조교사: 이신우)

거센대로

부마는 ‘카우보이칼’이다. 카우보이칼은 올해 한국경마 역사상 최초로 ‘스프린터’ 시리즈 3관왕을 달성한 ‘빈체로카발로’의 부마다. 거센대로 역시 7월 데뷔전에서 그 혈통의 잠재력을 드러냈다. 결승선 200m를 남겨둔 지점에서 폭발적인 추입을 시작해 극적인 역전승을 거두며 화려한 데뷔를 장식했다.



◆[부경] 슈퍼에어로(1전 1승, 수, 부마: 미스치비어슬리, 모마: 끝판에어로, 마주: 강봉한, 조교사: 라이스)

슈퍼에어로

산타아니타더비(G1, 1800m) 우승, 켄터키더비(G1, 2000m) 3위를 차지한 조부마 ‘인디언찰리’의 혈통이다. 슈퍼에어로는 지난달 치른 데뷔전에서 치열한 선두권 다툼에도 가장 먼저 치고 나와 선행으로 우승을 차지했다. 조교사는 “이번에는 페이스 조절에 조금 더 신경 쓸 계획이며, 탁월한 체력과 강한 근성을 갖춰 기대가 크다”고 밝혔다.



◆[부경] 킹스킹(1전 0/1/0, 수, 부마: 어플릿익스프레스, 모마 : 퀸스퀸, 마주: 정우종합건설(주), 조교사: 권승주)



지난달 4일 1경주로 데뷔전을 치른 킹스킹은 라이벌 슈퍼에어로를 따라잡진 못했지만, 강력한 스퍼트로 7마리를 단숨에 제치는 추입으로 2위를 차지하며 깊은 인상을 남겼다.



◆[부경] 와일드파크(2전 1/1/0, 수, 부마: 바이언, 모마: 파크미니스터, 마주: 최상일, 조교사: 최기홍)

와일드파크

지난 6월 데뷔전에서 3∼4세마들과 경쟁에서도 밀리지 않는 강단을 보여주며 와이어투와이어 우승을 차지했다. 와일드파크의 부마 ‘바이언’은 2014년 브리더스컵 클래식(G1,2000m) 우승을 차지한 바 있다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]