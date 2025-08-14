임영웅, 또 터졌네…‘불후’ 방청 신청=로또 당첨이네

가수 임영웅이 화제성과 팬덤의 압도적 사랑을 입증했다.

임영웅이 출연하는 KBS 2TV 음악 예능 프로그램 ‘불후의 명곡-임영웅과 친구들 특집’ 방청객 신청에 1만 명 가까이 신청했다.

임영웅은 지난 2020년 5월 ‘송해 가요제 특집’으로 방송한 ‘불후의 명곡’에 출연한 바 있으며, 자신의 이름을 내건 단독 특집으로 참여하는 건 이번이 처음이다.

‘불후의 명곡-임영웅과 친구들 특집’ 명곡판정단 모집이 시작된 지난 8일 이후 신청 마감된 14일 자정까지 엿새 동안 KBS 불후의 명곡 공식 홈페이지와 앱에는 약 9000개의 신청 게시글이 작성됐다.

선정된 명곡판정단은 내일(15일) 오후부터 전화로 개별 안내될 예정이며, 특집 방송 1, 2부 녹화는 오는 18일에 진행된다.

임영웅과 친구들'이라는 타이틀로 펼쳐지는 이번 특집 촬영에는 가수 이적, 린, 로이킴 등이 참여한다. 이들은 임영웅과의 특별한 인연을 바탕으로 다채로운 무대를 선보일 예정이다.

KBS '불후의 명곡-임영웅과 친구들 특집'은 오는 30일과 다음 달 6일, 2주에 걸쳐 2TV에서 오후 6시 5분에 방송된다.

한편, 임영웅은 '불후의 명곡' 특집 방송 하루 전인 29일, 약 3년 2개월 만의 정규 앨범 '아임 히어로 2'(IM HERO 2)를 발매할 예정이다.

