메리어트 본보이, 딩고 뮤직 ‘체크인 라이브’ 두 번째 에피소드 선보여

메리어트 본보이는 딩고 뮤직과 함께 선보이는 ‘체크인 라이브(Check-in Live)’ 시리즈의 두 번째 에피소드 ‘목시(Moxy) 서울 명동 – 영파씨(YOUNG POSSE)’ 편이 15일(금) 오후 7시, 딩고 뮤직 유튜브 채널을 통해 공개된다.

단순한 숙박을 넘어 스타일리시하고 활기찬 경험을 선사하는 목시 서울 명동은 2022년 개관 이후 전 세계 여행객들에게 큰 사랑을 받아왔다. 특유의 ‘힙크러시’ 매력으로 눈길을 끄는 영파씨는 이번 ‘체크인 라이브’ 무대에서 자유분방하고 힙한 퍼포먼스로 목시만의 톡톡 튀는 개성을 생생하게 담아낼 것으로 기대된다.

‘체크인 라이브’는 호텔의 공간성과 아티스트의 음악을 조화롭게 담아내며 메리어트 본보이의 브랜드 경험을 감각적으로 전달하는 브랜디드 콘텐츠 캠페인으로, 지난 7월 공개된 첫 번째 에피소드 ‘JW 메리어트 호텔 – 선우정아’ 편은 40만회 조회수를 기록하며 뜨거운 반응을 얻었다.

이와 함께 메리어트 본보이 신규 가입자를 대상으로 한 온라인 이벤트도 진행한다. 참여 방법은 간단한다. 영상 시청 후 메리어트 본보이 앱을 다운로드하고 멤버십에 가입한 뒤, 가입 완료 화면을 캡처해 영상 고정 댓글에서 접속 가능한 구글폼에 제출하면 된다. 이후 영상 댓글란에 ‘이벤트 참여 완료’라는 문구를 남기면 응모가 완료된다.

이벤트 참여자 중 추첨을 통해 총 6명의 당첨자에게 세 가지 경품 중 한가지를 랜덤으로 증정한다. 경품은 ▲목시 서울 명동, 바 목시 10달러 스테이크 2인 이용권 (2매) ▲목시 서울 명동, 바 목시 10달러 버거 2인 이용권 (2매) ▲목시 서울 명동 텀블러 & 아메리카노 교환권 (2매)이며, 당첨자 전원에게는 촬영장에서 직접 찍은 영파씨의 폴라로이드 사진 1장을 함께 제공한다.

메리어트 본보이와 딩고는 해당 프로젝트를 통해 추후 다양한 아티스트와의 협업 영상을 순차적으로 공개할 예정이라고 전했다.

