㈜제이시스메디칼, ‘BAAS Santiago 2025’서 리니어지 선보여…글로벌 존재감 확보

글로벌 메디컬 에스테틱 전문기업 ㈜제이시스메디칼이 지난 7일(현지시간)부터 8일까지 칠레 산티아고에서 열린 라틴 아메리카 최대 규모의 에스테틱 메디컬 컨퍼런스 ‘BAAS Santiago 2025’에 성공적으로 참가했다고 밝혔다.

BAAS(Beauty Antiaging and Aesthetic Sessions)는 매년 800여 명의 전 세계 에스테틱 전문가들이 참석하는 권위 있는 행사로, 최신 장비와 치료법을 교류하는 장으로 자리매김하고 있다. ㈜제이시스메디칼은 지난해 ‘ULTRAcel Q+’의 성공적인 런칭에 이어 본 행사를 통해, HIFU(고강도 집속 초음파) 의료기기 ‘리니어지(LinearZ)’를 선보였다.

특히 첫째 날 오후 4시에는 ‘HIFU의 새로운 시대’를 주제로 라이브 데모 세션이 진행됐다. 해당 세션에서는 미용의학 전문가가 연사로 나서 ‘리니어지(LinearZ)’의 주요 기능을 선보이며, 현지 업계 관계자들의 높은 관심을 끌어냈다.

㈜제이시스메디칼 관계자는 “라이브 데모 세션 이후 ‘리니어지(LinearZ)’의 특징과 활용법에 대한 현장 문의가 이어졌다”며 “이번 BAAS 2025 참가는 중남미 시장에 리니어지를 본격적으로 알리는 계기가 될 것”이라고 밝혔다. 이어 “앞으로도 세계 각국의 주요 학회에 지속적으로 참가하여 해외 전문가들과의 교류를 확대하고, 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 강화해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

㈜제이시스메디칼은 앞선 ‘2025 American Society for Laser Medicine & Surgery(ASLMS)’와 ‘ICLAS in JAPAN 2025’에 이어 전 세계 주요 학회를 성공적으로 마치며 글로벌 무대에서 존재감을 드러내고 있다.

한편, ㈜제이시스메디칼은 지속적인 R&D 투자를 바탕으로 미용 의료기기 시장을 선도하는 글로벌 에스테틱 기업이다. 대표 제품 라인업인 ‘덴서티(DENSITY)’, ‘포텐자(POTENZA)’, ‘리니어지(LinearZ)’ 등을 선보이며 차별화된 미용의료기기 솔루션을 제공하고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

