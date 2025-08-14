영화 같은 몰입감…알티, ‘Switch Out’ MV에 담은 세계관

프로듀서이자 DJ 알티(R.Tee)가 감각적인 영상미가 돋보이는 신곡을 발표했다.

알티는 14일 정오 공식 SNS 채널을 통해 더블 싱글 ‘DAMDADI(담다디)’의 수록곡인 ‘Switch Out(스위치 아웃)’의 뮤직비디오를 공개했다.

‘Switch Out’은 강렬하면서 세련된 테크노 비트를 중심으로 묵직한 킥과 중독적인 베이스라인이 돋보이는 곡이다. 알티 특유의 에스닉한 감성과 신비로운 멜로디 라인이 어우러져 깊은 울림을 전달한다.

앞서 공개된 뮤직비디오 티저 속에는 불타오르는 형상의 캐릭터가 등장해 불꽃, 전자가 뒤섞인 듯한 강렬한 색채로 시선을 사로잡으며 본편을 향한 기대감을 높였다.

음악의 몰입감을 시각적으로 극대화한다. 이번 뮤직비디오는 거대한 포탈, 회오리치는 붉은 차원의 문 등 여러 요소를 통해 영상의 서사를 한층 더 드라마틱하게 그려내는 것은 물론, 다양한 캐릭터들이 하나의 세계관을 구축하며 마치 한 편의 SF 판타지 영화를 보는 듯한 압도감을 선사한다.

아이들 전소연이 참여한 ‘담다디’와 더불어 ‘Switch Out’으로 두 가지 매력의 음악을 선보이며 남다른 감각을 입증하고 있다. 독자 레이블을 설립하고 첫발을 내디딘 알티가 이어갈 활약을 향해 관심이 높아진다.

