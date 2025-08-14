“KPGA 피해자 보복징계·언론탄압” KPGA노조, 해고자 3인과 19일 기자회견 개최

손솔 진보당 의원이 지난달 15일 서울 여의도 국회 소통관에서 열린 'KPGA 직장 내 가혹행위 및 피해 직원들 대상 보복성 징계 관련 기자회견'에서 발언을 하고 있다. 진보당 제공

“한국프로골프협회(KPGA·회장 김원섭)가 직장 내 괴롭힘 가해 고위임원의 해임 이후에도 피해 직원들에 대한 무더기 징계를 강행하고, 이를 비판 보도한 언론에까지 압박을 가해 논란이 더욱 확산되고 있다.”

KPGA노조(민주노총 서비스연맹 서비스일반노동조합 산하)가 오는 19일 오전 10시 서울 서대문구 민주노총 서비스연맹 서비스일반노동조합 회의실에서 기자회견을 열고 “해고자 3인과 함께, 관련된 부조리 실태를 직접 알리겠다”고 14일 밝혔다.

KPGA노조 측에 따르면 KPGA는 지난 12일 그동안 징계 보류 상태였던 한 직원에게까지 해고를 통보했다. 이로써 지난달부터 이어진 대규모 징계 대상은 총 12명으로 늘었다. 이 중에는 가해 고위임원 A씨의 가혹행위를 신고하거나 조사에 협조한 피해 직원이 전반 이상인 9명이 포함됐다. 이중 3명이 해고, 5명이 견책, 1명이 경고를 받았다. 나머지 징계 대상자 역시 사건과 직간접적으로 관련된 사무국 직원들이다.

이번 직장내 괴롭힘 피해자 징계 사유는 고위임원 A씨가 사무국 직원을 상대로 욕설과 폭언, 강압으로 받아낸 시말서라는 것이 노조 측 주장이다. 이와 관련해 KPGA 측은 세계비즈앤스포츠월드 측에 “징계 대상 직원들은 스스로 업무를 잘못 수행하였기 때문에 경위서, 시말서를 자발적으로 작성했다”며 “임원 A씨는 직원들에게 경위서와 시말서 작성을 가용한 사실이 전혀 없다”고 밝혔다.

노조 측은 “위 경위서 및 시말서는 징계위원회의 소환 조사 과정에서도 사실관계나 진위를 제대로 검증하지 않은 채 징계의 핵심 근거로 사용됐다”며 “근로기준법이 명시한 신고자 보호 의무를 정면으로 위반하는 중대한 2차 가해다. 징계의 정당성을 인정할 수 없다”고 강조했다. 노조 측은 이날 기자회견에서 KPGA 측의 입장을 반박하는 증거들을 제시할 계획인 것으로 알려졌다.

노조 측은 김원섭 KPGA 회장의 행보도 지적했다. 사태가 더욱 악화되는 가운데 이달에만 협회 홈페이지에 2차례, 회원 전용 게시판에 1차례 공식 입장문을 게시하며 “해당 징계는 정당했고, 노조와 언론이 허위 주장을 퍼뜨리고 있다”며 “허위 주장과 협회 명예훼손에 대해 법적 대응하겠다”고 공언했다.

노조 측에 따르면 김원섭 KPGA 회장은 법무법인을 통해 언론사 2곳에 특정 기사 삭제를 요구하는 공문을 발송했다. 하지만 구체적은 근거와 증빙 자료를 제시하지 못했고, 이후 정정보도 및 반론보도 청구로 입장을 바꿨다. 하지만 여기에도 증거가 있다는 목록만 나열했을 뿐이다.

KPGA노조는 이를 두고 “근거 없는 기사삭제 요구는 민주주의 국가에서 대통령조차 할 수 없는 행위”라며 “정당한 비판을 받아들이기는커녕 언론에 전쟁을 선포한 것과 다름없다”고 비판했다. 이어 “사측이야말로 입장문을 통해 허위 주장을 퍼뜨려 사무국 직원들과 언론인들의 기본권을 침해하고 협회의 명예를 훼손하고 있는 것”이라고 반박했다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

