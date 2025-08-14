하이브로·해긴·게임이야기, 신작 ‘영웅줍줍 장비줍줍’으로 B급 감성 공략

하이브로(대표 원세연)는 해긴(대표 이영일)·게임이야기(대표 방윤석)와 함께 개발한 신작 수집형 RPG ‘영웅줍줍 장비줍줍’을 정식 출시하고 퍼블리싱을 맡았다고 14일 전했다.

이번 신작은 하이브로가 ‘드래곤빌리지’ IP로 쌓아온 운영 노하우와 해긴이 글로벌 무대에서 인정받은 개발 역량이 만나 그 자체로 상징성이 크다. 두 회사는 강점을 결합해 시너지를 극대화할 계획이다.

‘영웅줍줍 장비줍줍’은 어리버리한 신입 영주와 결점이 많은 B급 용사들이 만나 마왕 토벌과 황위 도전을 펼치는 색다른 세계관을 담았다. 유저는 전설의 성검을 다루는 영주가 되어 기사, 마법사, 궁수 등 개성 있는 용사들과 모험을 이어가며 이색적인 조합에서 탄생하는 시너지의 재미를 맛볼 수 있다.

다채로운 출시 기념 이벤트도 함께 열린다. 사전 예약 보상을 기본으로 지급하며, 7일간 접속만 해도 태생 5성 영웅과 S등급 장비를 획득할 수 있는 ‘알프레도와 함께하는 특별 7일 출석 이벤트’를 진행한다. 또한 ‘하트 줍줍 8일 미션’ 등을 통해 신규 유저들이 스트레스 없이 게임에 정착할 수 있도록 파격적인 보상을 제공한다.

하이브로는 “영웅줍줍 장비줍줍은 B급 감성의 캐릭터와 누구나 쉽게 빠져들 수 있는 직관적인 성장 시스템이 가장 큰 매력”이라며 “유저분들이 스트레스 없이 캐릭터를 모으고 키우는 즐거움을 만끽하실 수 있도록 안정적인 서비스 운영에 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.

‘영웅줍줍 장비줍줍’은 구글 플레이 스토어, 애플 앱스토어, 원스토어에서 다운로드할 수 있다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

