국회방송, 광복 80주년 2부작 특집다큐 ‘광복의 뿌리, 임시의정원’ 15일 방송

국회방송은 광복 80주년 특별기획 ‘광복의 뿌리, 임시의정원’ 2부작을 제작·방송한다.



‘1부-대한민국의 탄생을 이끌다’, ‘2부-대한민국의 미래를 꿈꾸다’로 구성한 2부작 특집 다큐멘터리는 국민의 나라를 꿈꾸며 설립된 대한민국임시의정원의 태동과 임시의정원의 독립투쟁의 역사를 해외 현지 취재를 통해서 상세히 살펴보고, 그 유산이 대한민국국회에 어떻게 뿌리내렸는지 확인한다.

한국사 최초의 의회, 대한민국임시의정원은 1919년 4월 10일 상하이 프랑스 조계지에서 첫 회의를 열어 다음 날 대한민국 임시정부를 수립하고 임시의정원의 결의에 의해 임시정부를 이끌면서 광복할 때까지 국민의 나라를 지켜왔다.

최태성 역사강사와 우원식 국회의장의 인터뷰

15일 오전 11시 첫 방송하는 1부에서는 최태성 역사 커뮤니케이터의 진행으로 대한민국임시의정원이 대한민국임시정부를 수립하고 이후 독립투쟁을 전개해온 과정을 상하이와 충칭 등 해외 현지 취재를 통해 살펴본다. 이어진 2부에서는 김용만 의원(김구의 후손), 조경태 의원(조소앙의 후손), 용해인 의원이 각자 마음에 새긴 대한민국임시의정원의 유산을 소개한다. 특히 독립운동가 김한 선생의 후손인 우원식 국회의장에게 대한민국 국회의 뿌리로서의 대한민국임시의정원의 의미를 들어보고 민주주의 최후의 보루로서의 국회의 역할과 책임에 대해서 이야기를 나눈다.



김명진 국회방송국장은 “대한민국은 세계 열강에 의해 급조된 나라가 아니라, 대한민국임시의정원이 설립된 1919년부터 국민과 함께 민주공화국을 세우고 스스로의 독립운동을 통해 자주적으로 독립을 쟁취한 자랑스러운 나라”라며 “국회의 뿌리와 국민의 위대한 여정을 확인하는 시간이 되었으면 한다”고 말했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]