”악당 출현이다!” 또 중동 원정 나선 박준용, UFC 321서 10승 도전

“악당 출현 보여드리겠습니다.”

세계 최고 종합격투기(MMA) 무대 UFC에서 활약 중인 ‘아이언 터틀’ 박준용이 컴뱃 삼보 세계 챔피언 이크람 알리스케로프(러시아) 상대로 10승에 도전한다.

박준용(19승6패)은 오는 10월26일(한국 시간) 아랍에미리트(UAE) 아부다비 야스섬 에티하드 아레나서 열리는 ‘UFC 321: 아스피날 vs 간’에 출전, 알리스케로프(16승2패)와 미들급(83.9㎏) 경기를 치른다. 이번에 승리하면 한국 MMA의 전설 ‘스턴건’ 김동현(13승)에 이어 한국 선수 두 번째로 UFC 10승 고지를 밟는다.

박준용은 강자로 정평난 알리스케로프의 이름을 듣자마자 바로 경기를 수락했다. 그는 “격투기는 센 선수들이랑 붙어보려고 시작했다”며 “상대 봐가면서 싸울 거면 애초에 UFC에 안 갔다”고 목소리를 높였다. 박준용은 알리스케로프에 대해 “화력이 강하고, 레슬링과 타격도 수준급인 랭킹 10위 수준의 선수”라며 “내가 랭커급인지 아닌지를 시험하는 무대가 될 것”이라고 내다봤다.

알리스케로프는 세계 아마추어 삼보 연맹(FIAS) 주최 컴뱃삼보 세계선수권 대회에서 3차례 우승을 차지한 강자다. 2022년 9월 데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS)를 통해 UFC와 계약해 3승1패를 기록하고 있다. 2023년 12월 박준용을 스플릿 판정으로 꺾은 안드레 무니즈를 포함, 세 명의 UFC 선수를 타격으로 피니시했다. 그가 패한 상대는 전 UFC 미들급 챔피언 로버트 휘태커와 이번 주 타이틀에 도전하는 함자트 치마예프 두 명뿐이다.

승리의 열쇠는 진흙탕 싸움이 될 전망이다. 강력한 체력을 자랑하는 박준용은 강력한 압박을 통해 상대방의 체력을 고갈시키며 경기 흐름을 장악하는 스타일이다. 그는 “알리스케로프처럼 기술적으로 싸우는 선수에겐 계속 들어가서 꼬이게 만들어야 주도권을 잡을 수 있다”면서 “내 게임플랜으로 알리스케로프를 끌고 오겠다”고 강조했다.

이번 대회가 열리는 UAE는 사실상 이슬람교 신자들의 홈 역할을 하는 중동의 격투기 허브다. 러시아 다게스탄 출신의 이슬람 파이터 알리스케로프도 지난해 이곳에서 로버트 휘태커를 상대로 파이트 나이트 대회 메인 이벤트를 맡았다.

박준용은 원정 경기에 대해 “항상 상대방 홈에서 악당 역할로 경기에 출전했다”며 “응원을 받으며 싸우면 더 어색하기에 전혀 신경 쓰지 않는다”고 말했다. 박준용은 지난 6월에도 중동 지역 아제르바이잔에서 다게스탄 출신 이스마일 나우르디예프를 제압한 바 있다.

박준용은 끝으로 “적지에서 ‘악당’으로 찬물을 끼얹고 오겠다”는 다짐을 전했다. 그는 “많은 사람들이 내가 알리스케로프한테는 안될 거라고 하지만 항상 이런 말을 들어왔기에 상관 없다”며 “악당 출현 보여드리겠다”고 출사표를 던졌다.

