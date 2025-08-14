‘우아+고급미’ 이민정, 더 시에나라이프 골프웨어 화보 촬영 현장 공개

프리미엄 골프웨어 ‘더 시에나 라이프’가 공식 SNS 채널에서 배우 이민정과 함께한 촬영 현장 티저를 공개했다. 이민정은 더 시에나 벨루토CC(구 세라지오)에서 FW25 컬렉션 신제품을 우아하게 소화했다.

공개된 사진 속 이민정은 이탈리안 감성 디자인을 겸비한 더 시에나 라이프의 FW25 컬렉션을 입었다. 이민정은 실제 골프를 즐기는 골퍼다운 자연스러운 포즈와 활동성 있는 스타일로 프리미엄 라이프스타일 골프 웨어의 매력을 완벽히 소화했다고.

더 시에나 라이프 FW25 컬렉션은 브랜드 론칭 당시의 초심을 담아 골프와 라이프를 어우르는 다양한 스타일을 제안한다.

특히 고급스러움과 페미닌한 감성을 믹스한 ‘네오 클래식 골프 & 리조트 웨어’ 라인은 캐시미어 스웨터, 트위드 셋업, 비즈 포인트 맨투맨 셔츠, 섬세한 디테일의 아우터 등으로 구성됐다. 아이보리·골드·핑크·올리브 컬러를 메인으로 한 럭셔리 라인이다.

이번 화보 촬영이 진행된 더 시에나 벨루토CC의 명품 코스와 클럽하우스는 화보의 분위기를 한층 돋보이게 했다.

배우 이민정과 촬영한 더 시에나 라이프 FW25 제품은 8월 말부터 전국 주요 백화점, 청담 직영점, 신라호텔, 더 시에나 제주CC 및 프로샵에서 순차적으로 만나볼 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

