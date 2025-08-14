배틀그라운드, ‘부가티 컬래버→UGC 알파 확대’ 업데이트

배틀그라운드 부가티 컬래버 등 콘텐츠 업데이트 실시. 크래프톤 제공

펍지: 배틀그라운드가 37.1 라이브 서버 업데이트를 통해 다양한 콘텐츠를 추가했다.

크래프톤은 하이퍼카 브랜드 부가티와의 컬레버레이션·사용자 제작 콘텐츠 기능 UGC 알파의 확대 오픈·픽셀 아케이드 모드 POBG의 한정 재도입 등 업데이트를 진행했다고 14일 밝혔다.

먼저 차량 쿠페 RB에 부가티의 대표 모델 중 하나인 시론에 기반한 스페셜 탈 것 스킨 2종이 새롭게 적용됐다. 이용자는 총 14종의 외장 컬러·4종의 인테리어 스타일·7종의 휠 타입·7종의 브레이크 캘리퍼·부가티 테마 코스튬 세트를 포함한 다채로운 커스터마이징을 즐길 수 있다. 또 에란겔·미라마·사녹·비켄디·태이고·데스턴·론도 맵의 시작섬에는 부가티 전용 컨테이너가 배치됐다. 해당 스킨을 보유한 플레이어만이 해당 컨테이너를 열고 전용 탈 것을 사용할 수 있다. 시론 스포츠카 스킨에는 부스트 효과가 적용, 이에 더해 시론(Édition Spéciale) 스포츠카 스킨에는 일정 속도 도달 시 작동하는 액티브 리어 윙과 전용 부스트 효과 및 사운드 등의 기능이 적용됐다. 실제 차량 고유의 감각이 게임 내에서도 고스란히 구현돼 특별한 재미를 선사할 예정이다.

이와 함께 배틀그라운드는 사용자 제작 콘텐츠 기능 UGC 알파를 더 많은 이용자에게 오픈한다. UGC 알파는 이용자가 직접 게임의 규칙·로직·오브젝트 등을 설계할 수 있는 시스템으로, 배틀로얄 장르의 경계를 넘어서는 다양한 콘텐츠 확장을 가능케 한다. 해당 기능은 PC 플랫폼에서 제공되며10월 업데이트 전까지 운영된다. 배틀그라운드 플러스 계정 보유자는 UGC 알파 세션을 자유롭게 생성할 수 있고, 일반 유저도 세션 참가 및 샘플 모드 플레이가 가능하다.

레트로 감성의 미니게임 모드 POBG도 신규 맵 파라모와 함께 한정 복귀한다. 2021년 만우절 기념 콘텐츠로 첫 공개된 POBG는 진지한 생존 중심의 배틀그라운드와 달리 치킨 보스와의 전투를 중심으로 한 유쾌하고 캐주얼한 플레이가 특징이다. 픽셀 아케이드 스타일의 그래픽과 빠른 템포의 액션을 바탕으로, 색다른 배틀그라운드를 체험할 수 있는 콘텐츠로 팬들의 꾸준한 사랑을 받아왔다. POBG는 오는 21일부터 만날 수 있으며, 콘솔은 28일부터 경험할 수 있다.

이번 업데이트를 통해 지정사수소총(DMR)에 대한 리밸런스도 정식 적용됐다. 지난 6월 ‘건 플레이 실험실’을 통해 사전 공개된 내용을 바탕으로, 대부분의 DMR 무기 피해량이 약 12% 감소하고, 드라구노프와 Mk14를 제외한 대부분의 무기 발사 속도는 약 45% 하향 조정됐다. 단, VSS는 기존의 피해량과 발사 속도가 유지된다. DMR 리밸런스는 DMR의 위상을 조정하여 굳어진 메타에 변화를 줌으로써 다양한 총기 조합과 유연하고 역동적인 게임 양상이 공존할 수 있는 환경을 만들고자 했다.

이 밖에도 신규 경쟁전 시즌 적용, 신규 서바이버 패스, 캔티드 사이트 제거, 레드존 밸런스 조정, 데스턴 맵 내 자판기와 파괴 가능한 항아리 추가 등 다양한 변경 사항이 함께 적용됐다.

