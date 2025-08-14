한성자동차, 40주년 앰버서더 프로골퍼 박진이 선정

메르세데스-벤츠 공식 딜러 한성자동차(대표 김마르코)는 창립 40주년을 기념해 마련한 고객 초청 프로그램 '컬처 보야지(Culture Voyage) x 앰버서더'의 두 번째 앰버서더로 프로골퍼 박진이를 선정하고 메르세데스-벤츠 GLE 쿠페 차량을 전달했다고 14일 밝혔다.

'컬처 보야지 x 앰버서더'는 한성자동차가 창립 40주년을 맞아 기획한 프로젝트로 문화와 예술, 스포츠 등 다양한 분야의 명사를 앰버서더로 선정해 고객과의 소통을 확대하고 브랜드 경험을 풍성하게 전달하고자 마련된 고객 초청 프로그램이다. 지난 7월에는 첫 번째 앰버서더로 배우 임지연과 함께한 행사를 성황리에 개최한 바 있다.

이번 두 번째 프로그램에는 프로골퍼 박진이가 공식 앰버서더로 선정되며 메르세데스-벤츠 GLE쿠페를 전달받았다. 박진이 프로는 2014년 KLPGA 입회 후 투어 활동은 물론 다양한 방송 및 온라인 채널에서 골프 레슨 프로그램을 진행하며 수준 높은 전문성과 폭넓은 팬 층을 보유한 선수다.

박진이 프로는 오는 12월까지 한성자동차 전국 19개 신차 전시장을 직접 찾아가 고객 대상 골프 원포인트 레슨을 진행한다. 이는 고객의 라이프스타일 전반에 가치를 제공하겠다는 한성자동차의 철학이 구현된 것으로, 하반기에 예정된 한성자동차 고객 초청 골프대회에도 참석해 필드에서 직접 고객들과 교류하며 브랜드와 고객이 함께하는 프리미엄 골프 경험을 선사할 예정이다.

프로골퍼 박진이는 "창립 40주년이라는 뜻깊은 해에 한성자동차와 함께할 수 있어 매우 영광스럽고, 고객분들과 직접 만나 골프의 즐거움을 나눌 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 한성자동차의 진정성과 신뢰를 많은 분들께 전할 수 있도록 노력하겠다"라고 소감을 전했다.

한성자동차 김마르코 대표는 "한성자동차 창립 40주년을 기념해 마련한 고객 감사 프로젝트를 통해 고객 한 분 한 분의 라이프스타일에 맞춤형 프리미엄 경험을 제공하고, 문화와 예술, 스포츠 등 다양한 영역에서 고객과 더욱 깊이 있는 관계를 구축해 나갈 것”이라고 밝혔다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

