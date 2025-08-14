‘보이즈2플래닛’, 톱8 베일 벗는다…오늘(14일) 생존자 발표식

Mnet ‘보이즈 2 플래닛’ 첫 생존자 발표식이 열린다.

K-POP 월드 스케일 데뷔 프로젝트 Mnet ‘보이즈 2 플래닛’(BOYS II PLANET)이 오늘(14일) 드디어 첫 번째 생존자 발표식 결과를 공개한다. 긴장과 설렘 속에 누가 TOP 8 자리에 오를지, 또 누가 마지막 48위 생존 티켓을 거머쥘지 이목이 집중된다.

이번 생존자 발표식에는 1차 미션을 전달하며 참가자들의 여정을 응원했던 플래닛 마스터 옹성우가 함께해 의미를 더한다. 무엇보다 1차 경연 무대 베네핏이 크게 영향을 미치며, 예상치 못한 순위 변동이 속출해 현장이 술렁였다는 후문. 공개된 예고 영상에서도 “충격적인 순위 변동이 있었다”는 옹성우의 멘트와, 믿기 어렵다는 표정의 참가자들이 포착돼 발표식에서 무슨 일이 벌어졌는지 궁금증을 자아낸다.

특히 시즌 1과 달리 최후의 생존자 결정 방식에 실시간 투표가 추가돼 변수가 크게 확대됐다. 단 1시간 동안 진행된 라이브 투표 결과와 1·2차 글로벌 투표 누적 점수를 합산해 결정되는 최종 48위는 그 어느 때보다 예측이 어려운 상황이다. 지난 8일 진행된 생존자 발표식 라이브 투표에 방준혁, 이동헌, 윤민, 장슌위가 후보로 올라 스타 크리에이터들을 놀라게 한 가운데, 과연 누가 살아남을지 귀추가 주목된다.

이날 방송에서는 생존자 발표식과 함께 참가자들이 실력을 한껏 뽐낸 댄스 배틀은 물론, 무대 밖 개성과 매력을 발산하는 특별 코너도 마련돼 치열한 경쟁 속 또 다른 즐거움을 선사할 전망이다. 본 방송에 앞서서는 화제를 모았던 ‘Whiplash(위플래시)’ 1팀이 ‘엠카운트다운’ 무대에서 폭발적인 퍼포먼스를 선보이며 전 세계 팬심을 한 번 더 흔들 전망이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

