갈길 바쁜 건 마찬가지 ‘선두’ 전북 vs ‘최하위’ 대구, 16일 격돌···우승 굳히기와 자동 강등을 피하는 ‘치열한 한판’

대구FC vs 전북현대모터스. 사진=한국프로축구연맹 제공

승점 차가 무려 42점, 당연한 결과냐 반전이냐를 두고 1위 전북(승점 57)과 12위 대구(승점 15)가 격돌한다. 우승을 노리는 선두 전북과 자동 강등을 피해야 하는 최하위 대구의 치열한 맞대결이 펼쳐진다.

홈팀 전북은 2위 대전(승점 42)과의 승점 차를 15점 차로 벌리며 여유 있게 선두를 지키고 있다. 2018시즌 25라운드까지 승점 59점을 기록했던 때보다 승점은 2점 적다. 당시 2위 경남과의 승점 차가 10점이었던 것을 비교하면 올해의 페이스는 더 안정적이다. 직전 25라운드 안양전에서 2-1 승리를 거두며 기분 좋은 흐름을 이었다. 이날 관중 또한 2만1346명이 입장해 전북의 역대 평일 경기 최다 관중 기록을 경신했다.

올 시즌 전북은 공수 양면에서 완성도가 높다. 중원에서 박진섭의 공격 가담과 김진규, 강상윤, 이영재의 안정적인 수비 지원이 조화를 이루고 있으며, 포옛 감독의 전술이 완벽히 스며들면서 견고한 경기력을 자랑하고 있다. 리그 21경기 연속 무패를 기록 중인 전북은 이번 라운드 승리를 통해 22경기 연속 무패행진에 도전한다.

원정팀 대구는 직전 25라운드 서울전에서 2-2 무승부를 거두며 3연패에서 탈출했고, 소중한 승점 1점을 챙겼다. 대구는 23라운드 안양전 0-4, 24라운드 포항전 0-1 패배를 당하며 두 경기 연속 무득점을 기록했는데, 지난 서울전에서 세징야와 정치인이 나란히 득점포를 가동하며 골 감각을 되찾았다. 특히 세징야는 이날 1골 1도움을 기록하며 라운드 베스트11에도 이름을 올렸다.

14경기 연속 무승(5무 9패)이다. 무승부가 아닌 승리가 절실하다. 11위 안양(승점 27)과의 승점 차도 12점으로 벌어진 만큼, 대구는 자동 강등을 피하기 위해 모든 수단과 방법을 동원해야 한다. 대구는 여름 이적시장을 통해 베테랑 수비수 우주성, 홍정운 등을 영입했지만, 홍정운이 장기 부상으로 전력에서 이탈해 경기당 평균 실점은 1.88골에 달한다. 따라서 대구는 이번 라운드 조직력 강화에 총력을 기울여 수비 안정화를 꾀해야 한다.

올 시즌 양 팀의 앞선 맞대결에서는 전북이 3-1, 4-0으로 모두 크게 승리했다. 양 팀의 시즌 세 번째 맞대결은 16일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 열린다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

