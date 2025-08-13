구례전국여자천하장사 및 대학장사씨름대회, 21일부터 개최

사진=대한씨름협회 제공

‘제17회 구례전국여자천하장사 및 대학장사씨름대회’가 오는 21일부터 24일까지 전라남도 구례군 구례실내체육관에서 개최된다.

대한씨름협회가 주최하고 구례군씨름협회가 주관하는 이번 대회는 대학부 개인전과 단체전, 여자부 개인전(전문체육부·생활체육부·학생부)과 남자 생활체육부(시범경기) 개인전, 여자천하장사전이 펼쳐질 예정이다. 더불어 대학부 212명을 포함, 여자 전문체육부 37명, 여자 생활체육부 76명, 여자 학생부 14명, 남자부(시범경기) 114명, 여자천하장사 131명의 선수가 참가한다.

21일 대학부 단체전 예선과 개인전 예선을 시작으로 22일 대학부 개인전 및 단체전 결승, 여자 전문체육부(매화·국화급) 예선, 23일 여자 전문체육부(매화·국화급) 결승과 여자 생활체육부·학생부 예선~결승, 남자 생활체육부(시범경기) 개인전 8강 선발, 여자천하장사 예선, 24일에는 남자 생활체육부(시범경기) 개인전 8강~결승과 여자천하장사 결정전이 열린다.

한편 21일부터 24일까지 진행되는 경기(대학부 단체전 준결승~결승, 여자 전문 및 생활체육부 체급별 준결승~결승, 여자천하장사 16강~결승)는 MBC PLUS를 통해 생중계된다. 또한 유튜브 채널 ‘샅바TV’에서도 모든 경기를 시청할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]