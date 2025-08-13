임성진도 참석… KB손해보험, 사회공헌 ‘KB착한푸드트럭’ 행사 참여

사진=KB손해보험 스타즈 제공

남자프로배구 KB손해보험이 연고지 의정부에서 사회공헌 프로그램에 참여했다.

KB손해보험 임성진, 우상조, 이현승, 성한희는 지난 12일 의정부시 의정부동에서 진행된 ‘KB착한푸드트럭’ 행사에 참여했다.

KB착한푸드트럭은 지역 소상공인의 실질적 성장을 돕기 위해 사업 환경 개선을 지원하는 KB금융그룹의 대표적인 사회공헌 프로그램이다. 취약계층이나 봉사활동 현장에 푸드트럭 운영을 지원하며 전문가의 일대일 마케팅 컨설팅을 기반으로 푸드트럭 노후환경 개선, 판로 확대를 돕는다.

이번 행사는 연고지 내 임직원과 팬들을 위해 특별히 기획됐다. 지난 4월 팀에 합류한 임성진을 포함해 우상조, 이현승, 성한희 선수가 함께 참여했다. 임성진은 이적 후 처음으로 의정부에서 공식 활동을 했다.

선수들은 일일 바리스타로 변신해 아이스크림과 음료를 한 명 한 명에게 건네며 진심 어린 감사 인사를 전했다.

임성진은 “의정부 팬들의 변함없는 성원에 항상 감사드린다. 직접 찾아뵙고 감사의 마음을 전할 수 있어 매우 뜻깊었다”며 “다가오는 2025∼2026시즌에는 팬들의 기대에 부응하고 창단 첫 우승이라는 큰 목표를 이루겠다. 모든 선수들과 한마음으로 최선을 다해 준비하겠다”고 포부를 드러냈다.

KB손해보험 관계자는 “선수들의 이번 활동은 연고지 팬들과 유대감을 더욱 깊게 하고 사회에 긍정적인 메시지를 전달하는 좋은 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 선수단이 다양한 사회공헌 활동에 참여하여 팬들의 사랑에 보답할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

한편 KB손해보험 ESG 캠페인 홍보대사로 위촉 예정인 임성진은 이날 행사 참여를 시작으로 앞으로 코트 뿐 아니라 다양한 사회공헌 활동을 통해 선한 영향력을 펼칠 계획이다. 미래 배구 꿈나무들을 위한 재능 기부, 환경 보호 캠페인 참여 등 KB손해보험의 ESG 경영 철학을 알리는 데 앞장설 예정이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

