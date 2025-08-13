[수원 현장] ‘하늘에 구멍 뚫린 듯’ 폭풍전야 뒤 물세례! LG-KT전 우천취소

사진=스포츠월드 김종원 기자

하늘이 잠잠했던 건 한 순간이었다. 이내 먹구름과 함께 구멍이 뚫린 듯 비가 쏟아졌다.

2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 정규리그 KT와 LG의 맞대결이 13일 우천 취소됐다. 이날 수원 KT 위즈파크에서 열리는 주중 3연전 시리즈 두 번째 경기는 플레이볼 직전 갑자기 쏟아진 빗줄기에 진행조차 하지 못했다.

10분이 채 지나질 않았다. 한국야구위원회(KBO)는 오후 6시36분 “수원 LG-KT전은 우천으로 인해 취소됐으며, 추후 편성 예정”이라고 발표했다.

사실 이날 오전부터 중부지방을 중심으로 전국에 비 예보가 있었다. 앞서 오후 3시42분 인천 SSG 랜더스필드에서 열릴 예정이었던 키움과 SSG의 경기가 일찌감치 취소됐다. 서울도 마찬가지였다. 잠실 야구장서 펼쳐질 NC와 두산의 경기의 우천취소는 오후 4시12분 발표됐다.

수원의 경우 비 소식이 늦게 도달했다. 경기 시작 직전 내리기 시작한 빗줄기가 거세지면서 경기 진행 자체가 불가능하다는 판단이 내려졌다.

한편 하루 뒤 14일 두 팀의 주중 3연전 마지막 경기 선발 투수에 변동이 생겼다. 홈팀 KT는 13일 선발로 예고됐던 우완 배제성이 그대로 나선다. 이에 맞서는 LG는 기존 예고했던 왼손 투수 송승기 대신 우완 임찬규가 14일 선발투수로 등판한다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]