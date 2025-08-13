롯데렌터카, 월 단위 렌터카 ‘마이카M’ 계약 간편 개선

롯데렌탈(대표이사 사장 최진환)의 대한민국 No.1 브랜드 롯데렌터카가 월 단위 렌터카 ‘My car(마이카)M’ 서비스를 강화했다.

마이카M은 월 단위로 차량을 이용하는 렌터카 서비스다. 장기렌터카 계약 전 부담 없이 렌터카 서비스를 이용하고 싶은 고객이나 1개월 이상 차량이 필요한 고객에게 적합하다. 연 단위 장기렌터카에 비해 계약기간을 유연하게 설정할 수 있다. 선수금과 보증금이 없어 초기 비용 부담이 적다. 3개월 이상 이용 시 월 대여료의 5%가 할인된다. 개인사업자 및 법인 고객은 비용 처리도 가능하다.

먼저, 마이카M 서비스를 강화하기 위해 계약 방법을 간편하게 개선했다. 견적 확인부터 계약까지 전 과정을 온라인으로 빠르게 마칠 수 있다. 휴대폰 본인 인증만으로 30초 내 무서류 심사가 진행되며 계약서 작성까지 상담사 연결 없이 비대면으로 완료된다. 출고는 계약 후 2일 이내 이뤄진다.

앱과 웹에서 차량에 대한 정보를 투명하게 제공해 신뢰도를 높였다. 정비 이력과 보험 이력은 물론, 고객이 계약 전 차량 상태를 직접 판단할 수 있도록 차량의 전면·측면·후면·실내를 촬영한 실물 사진을 제공한다. 전담 매니저 정보도 온라인에서 바로 확인할 수 있다.

차종은 대형차, SUV, 전기차에 더해 수입차까지 확대했다. 벤츠 E시리즈, BMW 3·5시리즈 등 인기 수입차도 이용할 수 있다.

마지막으로, 누적 주행거리와 연식을 모두 고려해 가격을 세분화했다. 상품은 누적 주행거리가 4만㎞ 미만인 프리미엄형과 4만~10만㎞인 스탠다드형으로 나뉜다. 누적 주행거리뿐 아니라 연식까지 반영해 가성비를 중시하는 고객부터 최신 차량을 선호하는 고객까지 폭넓은 선택이 가능하다. 일부 인기 차량은 정가 대비 최대 15% 할인된 한정 특가가 적용된다. 현대 쏘나타의 경우 일반가 대비 13만 원 저렴한 60만 원에 탈 수 있다.

롯데렌터카 마이카M은 차량 정비부터 사고 처리, 자동차 보험, 대차 서비스 등을 모두 포함한다. 필요시 전문 차량 정비사가 직접 방문해 엔진오일, 배터리, 브레이크 패드, 라이트 등의 소모품 교환은 물론, 타이어 교환과 블랙박스 A/S 등을 지원한다.

오는 9월 30일까지 마이카M 다이렉트 계약을 한 고객을 대상으로 이벤트도 진행된다. 계약 완료 후 차량이 최종 배정되면 제주도에서 사용할 수 있는 단기렌터카 1일 이용권이 제공된다. 이용권은 발급일 기준 1년간 사용 가능하다.

보다 자세한 내용은 롯데렌터카 홈페이지 및 앱에서 확인할 수 있다.

롯데렌탈 관계자는 “마이카M은 고객이 필요에 따라 차량을 유연하게 이용할 수 있는 것이 장점으로 고객 편의를 위해 온라인 사용성, 차량 수, 계약 프로세스 등을 개선하고 강화해 나가고 있다”며 “앞으로도 고객의 다양한 요구를 충족할 수 있는 상품과 서비스를 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]