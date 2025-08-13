[내야외야] ‘로그·케이브 사인회’ 두산, 17일 ‘8월 베어스데이’ 연다

사진=두산 베어스 제공

프로야구 두산이 17일 잠실야구장에서 열리는 KIA와의 정규리그 맞대결에서 ‘8월 베어스데이’ 행사를 진행한다.

베어스데이를 맞아 다양한 이벤트를 준비했다. 투수 잭 로그와 외야수 제이크 케이브가 이날 오후 4시30분부터 야구장 중앙출입문 옆 사인회장에서 팬사인회를 진행한다. 팬사인회 참가 신청은 15일 오후 3시까지 구단 이벤트 전용 이메일을 통해 가능하다.

외야 그라운드에서는 오후 5시20분부터 15분간 10번 타자들을 위한 ‘외야 그라운드 체험’ 이벤트를 진행한다. 그라운드 체험 응모는 13일부터 15일 오후 3시까지 구단 공식 애플리케이션을 통해 가능하다. 당첨 여부는 16일 마이페이지-응모이벤트에서 확인할 수 있다. 행사에 참여하는 팬들은 개인 운동화를 지참해야 하며 안전을 위해 캐치볼은 제한된다.

1루 내야 응원단상에서는 오후 5시부터 15분간 치어리더 포토타임을 갖는다. 아울러 베어스데이 특별 팬서비스로 두타몰 5만원 상품권, 아임비타 구미+이뮨샷 7개입 세트, 스몹 플레이패스 2인 입장권, 펩타이드9 바이오 선스틱 프로, 엑스트라 슈퍼9플러스 블랙헤드 포어 케어 세트(이상 3명), 메가박스 4인 영화예매권, 플레이타임 2인 입장권(이상 5명), 몽베스트 위드더블랜딩하우스 세트(6명)등 경품을 증정한다.

자세한 내용은 두산 구단 공식 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 확인할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

