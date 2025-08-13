[오늘의 연예 Pick] 임영웅, 컴백 전 하늘빛 축제 → SBS 신규 예능 ‘섬총각 영웅’이 티저 공개 → 이승윤, 디지털 싱글 ‘Punkanon’ 오늘(13일) 발매 → 채종협, 영화 ‘거북이’ 계약 해지 통보 → ‘에스콰이어’ 시청률-OTT 글로벌 순위↑

세계비즈앤스포츠월드에서 하루의 주요 연예계 뉴스를 모아 제공합니다. 한눈에 보는 [오늘의 연예 Pick]

◆ 임영웅, 컴백 전 하늘빛 축제…조명라이팅·드론쇼→청음회 ‘풍성’

가수 임영웅이 컴백에 앞서 특별한 하늘빛 축제를 펼친다.

13일 오전 임영웅 공식 SNS 채널을 통해 임영웅의 두 번째 정규 앨범 ‘IM HERO 2’ - THE MOMENT가 공개됐다.

THE MOMENT는 임영웅의 정규 2집 발매를 기념해 도심 곳곳에서 영웅시대와 함께하는 하늘빛 축제로, 공개된 일정에 따르면 음원 발매 하루 전인 오는 28일에 전국 CGV 주요 극장에서 ‘IM HERO 2’ 청음회가 열린다.

또한 29일부터 31일까지 3일간 남산서울타워에서 영웅시대를 상징하는 하늘빛 조명 라이팅과 스페셜 포토존이 진행되고, 31일 뚝섬한강공원 수변무대 일대에선 임영웅의 신곡과 함께 뚝섬 밤하늘을 수놓을 1000여대의 드론라이트쇼가 개최되며, 스페셜 포토존도 이어진다.

‘IM HERO 2’ 청음회는 임영웅의 정규 2집을 최초로 만나는 시간으로, 신곡과 뮤직비디오가 공개되며 21일 오전 10시 이후 CGV 극장별로 예매가 순차 오픈된다.

다채로운 컴백 프로모션으로 궁금증과 기대치를 더하고 있는 임영웅은 이번 앨범을 통해 한층 더 깊어진 울림과 감동은 물론, 넓어진 음악적 스펙트럼을 뽐낼 계획이다.

팬들과 함께 컴백을 기념할 임영웅의 이번 앨범은 29일 금요일 각종 음원사이트를 통해 공개되며, 이에 앞서 다양한 콘텐츠가 순차 공개될 예정이다.

◆ 임영웅, 이런 모습 처음이야…‘섬총각 영웅’서 숟가락 라이브

SBS 신규 예능 ‘섬총각 영웅’이 티저를 공개하며 본 방송에 대한 기대감을 높였다.

오는 26일 밤 9시 첫 방송되는 ‘섬총각 영웅’은 임영웅과 ‘찐친’들이 복잡한 일상을 벗어나 섬마을을 찾아 ‘무공해 섬총각’으로 변신해 자유로움을 만끽하는 무계획 힐링 예능이다. 총 4부작으로 구성돼 시청자들에게 꾸밈없는 청정 웃음과 감동을 선물할 예정이다.

13일 공개된 ‘섬총각 영웅’ 티저에서는 임영웅과 궤도, ‘철가방 요리사’ 임태훈 셰프와 이이경이 여느 또래 청년들처럼 대화를 주고받으며 식사하는 내추럴한 모습이 그대로 공개됐다. “한자리에 모여 밥 먹으니 좋다”라는 임태훈의 말에 임영웅은 “딱 진짜 우리가 이거 하려고 온 거잖아요”라며 편안한 일상에 만족하는 모습을 보였다. “오늘 밤 과학 이야기 마음대로 하라”는 임태훈의 말에 ‘과학에 미친 자’ 궤도는 “너 그런 말 함부로 하는 거 아니다”라며 눈을 반짝였고, 이에 임영웅은 임태훈에게 “오늘 빨리 주무시고 싶냐”라며 찐친이라 가능한 ‘디스’를 날렸다.

공개된 또 다른 티저에서는 친구들의 요청에 임영웅이 즉흥 라이브를 선보여 눈길을 끈다. 핸드폰으로 튼 반주에 숟가락 마이크를 든 임영웅은 팬들이 사랑하는 ‘온기’를 나지막한 목소리로 불렀다. 화려한 무대를 벗어나 평상 위에서 편안한 차림으로 부른 임영웅의 노래는 제목처럼 잔잔하고 따뜻한 감동을 선사하며 여름밤을 한껏 감성으로 물들였다.

‘섬총각 영웅’에서는 임영웅의 두 번째 정규 앨범 ‘IM HERO 2’에 수록된 곡이 주제곡으로 처음 공개된다. 푸른 바다를 배경으로 촬영한 특별한 뮤직비디오를 공개, 시청자들에게 감동과 힐링을 선사할 예정이다.

◆ 이승윤, 디지털 싱글 ‘Punkanon’ 오늘(13일) 기습 발매…팬들 요청 답했다

싱어송라이터 이승윤이 기습 싱글을 발매한다.

이승윤은 오늘(13일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 'Punkanon(펑캐논)'을 발매한다. 싱글에는 타이틀곡 'Punkanon'과 원곡에서 후주가 길어진 버전인 'PunKanon (Extended Ver.)' 등 총 두 곡이 담긴다.

'Punkanon'은 'Punk(펑크)'와 'Canon(캐논)'의 합성어로, 이승윤이 지난해 10월 발매한 정규 3집 '역성'의 수록곡 '캐논'을 펑크 버전으로 편곡한 곡이다. 정규 3집 '역성'에 수록된 전곡을 작곡 및 편곡한 공동 프로듀서 조희원, 기타리스트 이정원, 드러머 지용희가 이번 싱글의 편곡 작업에도 함께했다.

이승윤은 앞서 지난해 9월 '캐논' 연습 영상만을 올리던 '1day1canon' 인스타그램 계정을 통해 'Punkanon'의 일부를 처음 공개했다. "자꾸 듣고 싶어서 오게 된다"라고 최근까지도 댓글이 달리는 등 팬들의 정식 음원 발매 요청이 쏟아졌던 바다.

이어 이승윤은 지난 7월 클럽 긱 공연 '2025 LEE SEUNG YOON CLUB GIG 'POKZOOTIME''과 유럽 대표 음악 페스티벌 'Colours of Ostrava 2025', 국내 대표 페스티벌 '2025 인천펜타포트 락 페스티벌'에서 차례로 'Punkanon'의 완곡 무대를 최초로 선보여 관객들의 뜨거운 반응을 얻었다. 이중 'POKZOOTIME'에서는 'PunKanon (Extended Ver.)'을 선곡해 색다른 매력을 선사했다.

'Punkanon'은 여름 페스티벌 시즌에 맞춰 발매되는 만큼 이승윤이 앞으로 서게 될 다양한 무대의 세트리스트에 추가될 것으로 기대된다. 이 가운데, 이승윤은 지난 11일 공식 SNS 채널을 통해 'Punkanon'의 티저를 기습 공개, 영상 말미 뮤직비디오로 보이는 장면이 삽입돼 팬들의 궁금증을 자극했다.

◆ 채종협, 영화 ‘거북이’ 계약 해지 통보…“일정 지연, 협의 없었다”

배우 채종협이 영화 ‘거북이’ 첫 촬영을 앞두고출연 계약 해지를 통보한 가운데, 소속사 측이 공식 입장을 밝혔다.

13일 소속사 블리츠웨이엔터테인먼트 측은 “영화 ‘거북이’는 계약서상 세부 촬영 기간이 명시되어 있었으며, 채종협은 해당 기간 내 촬영 종료 후 드라마 촬영을 시작하기로 예정돼 있었다”고 밝혔다. 이어 “하지만 제작사의 사정으로 계약서상 촬영 시기를 경과했다”고 설명했다.

채종협은 앞서 영화 ‘거북이’에 출연하기로 결정하고, 5월 첫 촬영을 진행할 예정이었으나 내부 사정으로 일정이 지연됐다. 이에 대해 소속사 측은 촬영 일정 변경과 관련해 배우, 드라마 편성 채널, 드라마 제작사 간 사전 협의나 동의 절차가 진행된 사실이 없음을 확인했다.

소속사 측은 “당사는 드라마 촬영 종료 후 영화 촬영을 진행하는 방안을 제작사 측에 제안했으나 합의에 이르지 못했고, 부득이하게 출연 계약 해지 내용증명을 발송했다”면서 “당사는 여전히 원만한 협의를 우선적으로 희망하나, 최종적으로 조율이 이루어지지 않을 경우 계약서 및 관련 법령에 따른 법적 절차를 진행할 예정”이라고 덧붙였다.

이와 관련해 영화 제작사인 팝콘필름 측은 채종협의 출연 계약 해지 통보가 일방적인 해지 주장이라면서 “본건이 원만히 해결되지 않을 경우 배우에 대한 손해배상 청구 등 법적인 조치를 하겠다”는 입장을 밝혔다.

◆ ‘에스콰이어’ 시청률-OTT 글로벌 순위↑…웰메이드 법정물 탄생

웰메이드 법정물의 탄생이다. 이진욱, 정채연, 이학주, 전혜빈이 그리는 ‘에스콰이어’가 전 세계 시청자들을 매료시키고 있다.

13일 JTBC에 따르면 드라마 ‘에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들’이 시청률부터 넷플릭스 순위와 화제성 순위까지 상승가도를 달리고 있다.

앞서 지난 10일 방송된 에스콰이어 4회 시청률은 수도권 9%, 전국 8.3%를 기록했으며 분당 최고 시청률은 10%를 돌파하는 기염을 토했다. 이는 지난 2일 첫 방송 대비 두 배 이상 상승한 수치다. 매회 자체 최고 시청률을 경신하며 주말 미니시리즈 1위를 석권했다.

또한 이날 기준 넷플릭스 ‘오늘 대한민국의 TOP 10 시리즈’에서도 1위를 굳건히 지키며 폭발적인 관심을 입증하고 있다. 넷플릭스 글로벌 TOP 10 순위에서도 비영어 TV 쇼 부문 2위에 올랐으며 약 460만 수(누적 시청 시간을 총 러닝타임으로 나눈 값·8월4일∼10일 기준)로 무려 51개국에서 TOP 10을 차지했다.

화제성도 사로잡고 있다. TV 화제성 분석기관 굿데이터코퍼레이션 펀덱스가 지난 12일 발표한 8월 1주차 화제성 순위에 따르면 에스콰이어는 TV 드라마 부문 1위, TV-OTT 드라마 부문 2위, TV-OTT 통합 3위에 등극했다.

에스콰이어는 배우들의 연기 호흡과 여운을 주는 스토리, 그리고 섬세한 연출이 어우러져 매회 극강의 몰입감을 선사하고 있다. 극 중 송무팀으로 뭉친 윤석훈(이진욱 분), 강효민(정채연 분), 이진우(이학주 분), 허민정(전혜빈 분)이 의뢰인의 억울함을 풀어주는 과정이 빠른 속도로 전개되며 보는 이들에게 속 시원한 사이다를 안기고 있다.

또한 현직 변호사 박미현 작가의 전문성이 녹아든 에피소드, 그리고 김재홍 감독의 디테일한 연출이 더해져 환상의 조화를 이룬다. 앞으로 보여줄 이야기에 기대가 높아지고 있다.

