아이브, 신보 트랙리스트 공개…장원영·리즈 작사 참여

걸그룹 '아이브'가 새 앨범 트랙리스트를 공개했다.

아이브는 지난 12일 공식 소셜미디어(SNS)에 네 번째 미니 앨범 '아이브 시크릿'(IVE SECRET) 트랙리스트를 게재했다.

'아이브 시크릿'은 아이브가 지난 2월 발표한 '아이브 엠파시' 이후 6개월 만에 공개하는 신보다.

화려한 표정 뒤에 숨겨진 감정의 흐름에 집중하고, 자신들의 이미지를 다시 설계하고 입체적인 팀으로 진화하는 과정을 그렸다.

신보에는 타이틀곡 '엑스오엑스지'(XOXZ)를 비롯해 '와일드 버드'(Wild Bird), '디어, 마이 필링스'(Dear, My Feelings), '갓챠' (GOTCHA), '삐빅' (♥beats), '미드나이트 키스'(Midnight Kiss) 등 여섯 곡이 수록됐다.

타이틀곡 '엑스오엑스지'는 아이브의 나르시시즘 서사를 구축해 온 서지음 작사가가 참여해 눈길을 끈다. 장원영이 작사에 이름을 올리며 앨범의 완성도를 높였다.

두 사람은 전작 타이틀곡 '애티튜드'(ATTITUDE)에서 작사로 완성도 높은 호흡을 선보였던 만큼 이번에도 시너지를 기대케 한다. 리즈는 수록곡 '미드나이트 키스'에 참여했다.

아이브의 네 번째 미니 앨범 '아이브 시크릿'은 오는 25일 오후 6시 공개된다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]