'케데헌' 무서운 신드롬…넷플릭스 영화 역대 2위 등극, 1위도 눈앞

KPOP DEMON HUNTERS - When they aren't selling out stadiums, Kpop superstars Rumi, Mira and Zoey use their secret identities as badass demon hunters to protect their fans from an ever-present supernatural threat. Together, they must face their biggest enemy yet – an irresistible rival boy band of demons in disguise. ©2025 Netflix

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 넷플릭스 역대 흥행 영화 2위에 등극했다.



13일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 글로벌 영화 부문에서 역대 흥행 기록 2위에 이름을 올렸다. 종전 2위였던 ‘캐리온’(1억 7120만 시간)을 따돌렸다. 누적 시청 수는 1억8460만으로 1위 ‘레드 노티스’(2억3090만)에 이어 두 번째로 많다. 시청 수는 누적 시청 시간을 상영 시간(러닝 타임)으로 나눈 값이다. ‘케이팝 데몬 헌터스’의 누적 시청 시간은 3억760만 시간이며 ‘레드 노티스’는 4억5420만 시간이다.

지난 6월 20일 공개된 ‘케이팝 데몬 헌터스’는 약 7주 만에 1억8000만이 넘는 누적 시청 수를 기록하며 2021년 공개된 ‘레드 노티스’와의 격차를 4630만까지 좁혔다. 조만간 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 ‘레드 노티스’를 제치고 넷플릭스에서 가장 많이 본 영화 1위에 오를 것이라는 전망이 나온다.

‘케이팝 데몬 헌터스’는 악령들로부터 인간 세계를 지키는 인기 걸그룹 헌트릭스가 악령 세계에서 탄생한 보이그룹 사자 보이즈와 인기 경쟁을 벌이며 그들의 정체를 밝히고, 노래로 세상을 보호한다는 내용을 그린 작품이다.

공개 직후 전 세계에서 신드롬을 만끽하고 있다. 특히 작품에 등장하는 가상 아이돌 그룹 헌트릭스와 사자 보이즈는 현실에서도 인기몰이 중이다. 헌트릭스가 부른 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 OST ‘골든(Golden)’은 16일 자 핫100 차트에서 1위에 등극했다. 애니메이션이 OST가 빌보드 메인차트에서 정상을 차지한 건 드문 일이다. 1993년 디즈니 애니메이션 ‘알라딘’의 ‘어 홀 뉴 월드(A Whole New World)’와 2022년 ‘엔칸토’의 ‘위 돈트 토크 어바웃 브루노(We Don’t Talk About Bruno)’가 유일하다. 이로써 ‘케데헌’은 비 디즈니 애니메이션 OST로는 처음으로 빌보드 차트 정상에 오르게 됐다.





지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

