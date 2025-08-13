싸이, ‘광복 80년 전야제’ 무대 노개런티 출연…탁현민 부탁에 흔쾌히 수락

가수 싸이. 사진 = 피네이션

가수 싸이가 출연료 없이 ‘광복 80년 전야제’ 무대에 오른다.

탁현민 국회의장 행사기획 자문관은 12일 CBS라디오 ‘박재홍의 한판 승부’에 출연해, 싸이가 14일 국회중앙잔디광장에서 열리는 ‘광복 80년 전야제’에 출연료 없이 무대를 꾸민다고 밝혔다.

탁 자문관은 “8·15 광복 전야제여서 3년 만에 싸이에게 전화를 했다”며 “싸이가 워낙 다른 행사 출연을 잘 안 하는 데다 투어 중에는 일체 다른 행사를 안 하기에 전화를 건 뒤 괜한 부담을 주는 것 같아 후회했다“고 말했다.

이어 “통화 후 ‘내가 부탁한 거 안 해도 되니까 너무 마음에 두지 마라. 너무 미안하다’며 장문의 문자를 보냈다. 그런데 곧장 싸이한테 전화가 왔다. ‘형이 그렇게 말하면 내가 안 할 수 없지’라고 하더라”며 “결국 출연을 약속한 데 이어 개런티를 안 받겠다고 해 몸 둘 바를 몰랐다”고 전했다.

탁 자문관은 “싸이가 저 때문에 나오는 것도 아니고 상업적인 행사도 아니지만 싸이에게 너무 미안하고 또 고마웠다”고 마음을 전했다. 앞서 싸이는 탁 자문관이 기획했던 2018년 국군의 날 70주년 행사에도 출연한 바 있다.

한편 ‘광복절 전야제’는 8월 14일 오후 8시 15분, 국회중앙잔디광장에서 펼쳐진다. 싸이를 비롯해 강산애·거미·다아나믹 듀오·매드클라운·메이트리와김형석·10CM·비비즈·알리·클라잉넛·폴킴 등이 무대에 오른다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

