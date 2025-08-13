이 대통령, 문체부 1차관 김영수·2차관 김대현 임명

강유정 대변인이 13일 서울 용산 대통령실 청사에서 브리핑을 하고 있다. [사진=뉴시스]

이재명 대통령은 13일 문화체육관광부 1차관에 김영수, 2차관에 김대현을 각각 임명했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 용산 대통령실에서 문체부를 포함한 정부 부처와 산하기관 차관급 10명에 대한 인사를 단행했다고 브리핑을 통해 이같이 전했다.

문체부 제1차관에는 김영수 현 문체부 국립중앙박물관 행정운영단장이 임명됐다. 김 차관은 1967년 서울 출생으로 배문고와 서울대 미학과를 졸업하고 서울대 행정대학원을 수료한 뒤 미국 시라큐스 대학교 행정대학원에서 석사 학위를 받았다. 1994년 제38회 행정고시로 공직에 입문했다.

문체부 체육협력관(2015년), 정책기획관(2019년), 예술정책관(2019년) 등을 거쳐 콘텐츠정책국장(2021년), 기획조정실장으로 재직했다. 한국예술종합학교 사무국장, 국립한글박물관장, 국립중앙박물관 행정운영단장 등 문체부 소속 기관도 거쳐 다양한 분야에서 전문성을 갖췄다. 강 대변인은 “정책에 대한 풍부한 이해를 바탕으로 우리나라의 글로벌 소프트파워 빅5 도약을 뒷받침할 정책 전문가로 기대된다”고 밝혔다.

제2차관에는 김대현 전 문체부 종무실장이 발탁됐다. 충북 보은 출신인 김 차관은 보문고와 연세대 행정학과를 나와 1993년 행정고시에 합격해 공직에 입문했다.

미국 센트럴미시간대에서 석사 학위를 받은 김 차관은 2차관 소관 업무인 국정홍보와 관광, 체육 분야에서 다양한 직무를 수행했다.

2005년부터 세계관광기구(UNWTO)에 근무한 김대현 차관은 이후 문체부 문화콘텐츠산업실 미디어정책관실 방송영상광고과장을 지냈고, 2009년부터는 2018 평창 동계 올림픽 유치위원회 기획부장을 역임했다.

체육국 국제체육과장과 체육정책관실 체육정책과장을 지냈으며 2018년 평창 동계 올림픽조직위원회 문화행사국장으로 일했다. 또 2020년 문체부 미디어정책국장, 2021년에는 종교 행정 업무를 총괄하는 종무실장에 선임됐으며 2023년부터 대한민국예술원 사무국장을 맡았다. 강 대변인은 “세계관광기구, 평창동계올림픽조직위 파견 등 체육·관광 분야에서 누구보다 풍부한 경험을 바탕으로 업무에 대한 깊은 이해에 기반한 판단력이 장점”이라고 소개했다.

조달청장에는 백승보 조달청 차장이, 통계청장에는 안형준 통계청 차장이 각각 승진했다.

농촌진흥청장에는 앞서 농촌진흥청 연구정책과장을 지낸 바 있는 이승돈 국립농업과학원장이, 기상청장에도 그동안 기상청에서 기후과학국장 등으로 일한 이미선 전 수도권기상청장이 선임됐다.

국가정보원 3차장으로는 김창섭 국정원 과학기술부서장이 발탁됐다.

산림청장으로는 김인호 환경교육혁신연구소장, 민주평통 사무처장으로는 김인호 전북겨레하나 공동대표, 소청심사위원장으로는 정한중 한국외대 법학전문대학원 교수가 각각 임명됐다.

