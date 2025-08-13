장우영 7년 만에 단콘 '하프하프' 27~28일 연다

그룹 2PM 멤버 장우영이 팬에게 음악적 매력을 선보인다.

소속사 JYP엔터테인먼트는 13일 장우영 솔로 단독 콘서트인 '2025 장우영 콘서트 하프하프'(2025 Jang Wooyoung Concert half half)를 다음 달 27~28일 서울 광진구 YES24 라이브홀에서 연다고 밝혔다.

장우영 공식 소셜미디어에 함께 공개된 콘서트 포스터는 푸른 잔디와 화분으로 가득 찬 낮의 정원 위로 화려한 불꽃놀이가 터지는 밤하늘이 펼쳐져 낮과 밤의 상반된 분위기가 한데 담겼다.

공연명 '하프하프'(half half)는 감각적이고 에너지 넘치는 퍼포먼스부터 섬세하고 완성도 높은 사운드 중심 무대까지 장우영의 매력을 온전히 보여주겠다는 의미를 담고 있다.

이번 공연은 지난 2018년 열린 장우영 첫 솔로 콘서트 이후 약 7년 만에 성사됐다.

콘서트 '하프하프' 티켓은 YES24에서 예매 가능하며 오는 18일 오후 8시~11시 59분까지 장우영 공식 팬클럽 선예매, 20일 오후 8시~11시 59분까지는 HOTTEST 9기 회원을 대상으로 선예매가 진행된다.

또한 일반 예매는 오는 22일 오후 8시에 오픈된다. 자세한 사항은 장우영 공식 소셜미디어에서 확인할 수 있다.

한편 장우영은 지난 6월 솔로 앨범 '심플 댄스'(Simple dance)를 발표했다. 그는 2025년 하반기에도 활발할 활동을 이어갈 예정이다.

<뉴시스>

