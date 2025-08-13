올여름 서점가 ‘한국 문학’ 전성시대…7월 판매량 전년 대비 47.8% 급증

2025년 7월 종합 베스트셀러 10위권 내 한국 소설

연일 이어지는 폭염 속 ‘북캉스’는 여름철 대표 트렌드로 자리 잡았다. 시원한 실내에서 책과 함께 여유를 즐기는 북캉스 수요가 높아지는 가운데 올여름은 문학의 시대라 해도 과언이 아닐 만큼 문학에 대한 관심이 뜨겁다.

13일 예스24 분석에 따르면 소설·시·희곡 분야 도서 판매는 2024년 7월 전년 동월 대비 7.6% 증가에 그쳤던 반면, 2025년 7월에는 전년 대비 47.8% 급증하며 뚜렷한 성장세를 보였다.

이 같은 문학 열풍의 중심에는 ‘한국 문학’이 있다. 예스24 판매 기준 2025년 7월 ‘한국 소설’ 판매량은 전년 동기 대비 83.2%, ‘한국 시’는 34.3% 상승한 것으로 나타났다. 이러한 배경에는 지난해 한강 작가의 노벨문학상 수상을 계기로 높아진 한국 문학에 대한 관심이 자리하고 있다. 여기에 올해 초부터 젊은 작가들과 문단의 거장들이 잇따라 신간을 출간하며 문학계에 활력을 불어넣었고, 2025년 서울국제도서전이 역대급 흥행을 기록하며 대중적 관심에 불을 지핀 점도 판매 상승에 주효했다.



◆종합 베스트셀러 10위권 내 ‘한국 소설’만 5권

예스24 7월 종합 베스트셀러 10위권 내 한국 소설이 무려 5권이나 자리했다. 1위는 예스24 ‘2024 한국 문학의 미래가 될 젊은 작가’ 투표 1위로 선정된 성해나의 ‘혼모노’가 차지했다. 이어 역주행 대표작으로 다시 떠오른 양귀자의 스테디셀러 ‘모순’이 3위, 8년 만에 선보인 김애란의 단편소설집 ‘안녕이라 그랬어’가 5위에 올랐다. 김금희의 신작 ‘첫 여름, 완주’는 9위, 한강의 베스트셀러 ‘소년이 온다’는 10위를 기록했다.

다섯 개의 작품은 7월 ‘소설/시/희곡’ 베스트셀러 순위에서도 나란히 1위부터 5위를 차지하며, 한국 문학의 위상을 입증했다. 특히 1위에 오른 ‘혼모노’는 지난 3월 출간된 이후 4개월 연속(4~7월) 판매량이 매월 상승하며, 최근 7주(6월 3주~7월 5주) 연속 종합 1위에 등극하기도 했다.

‘혼모노’는 서늘하고도 뜨거운 이름, ‘성해나’라는 강렬한 세계를 보여주는 작가의 두 번째 소설집이다. 배우 박정민의 “이 소설집은 ‘몰입’의 파티다”라며 “넷플릭스 왜 보냐. 성해나 책 보면 되는데.”라는 파격적인 추천사가 다수 회자되며 2025년 여름을 대표하는 베스트셀러로 떠올랐다.

2위를 차지한 양귀자의 1998년작 ‘모순’은 최근 3개월 연속 판매량이 증가했고, 특히 7월에는 전월 대비 84.2% 판매가 급증했다. 또 최근 5주 연속(6월 3주~7월 3주)으로 종합 10위권 내에 자리하며 시대를 초월하며 사랑받는 명작으로 자리잡았다.

이외에도 김애란과 김금희의 신작 ‘안녕이라 그랬어’와 ‘첫 여름, 완주’ 역시 올여름 각각 5주(6월 3주~7월 3주), 4주(6월 3주~7월 2주) 연속 종합 10위권 내에 자리했다.

◆ ‘한국 시’ 베스트셀러 휩쓴 ‘여름’ 키워드 시집들…청량한 감성으로 20대 취향 저격

2025년 7월 한국 시 베스트셀러 내 '여름' 키워드 한국 시집

‘한국 시’ 부문에선 젊은 작가들의 시집과 함께 여름 향기가 물씬 풍기는 시집들이 특히 인기를 끌었다. ‘한국 시’ 베스트셀러 종합 20위권 내에는 ▲마침내 멸망하는 여름(정 저·6위) ▲여름 피치 스파클링(차정은 저·8위) ▲여름 언덕에서 배운 것(안희연 저·16위) ▲그대는 나의 여름이 되세요(서덕준 저·18위)까지 ‘여름’이 제목에 들어간 책들이 4권이나 올랐다.

‘여름’ 키워드가 제목에 들어간 시집들은 여름철 특유의 감성과 시원하고 감각적인 표지 디자인으로 ‘텍스트힙’ 트렌드를 이끄는 20대 독자들의 취향을 저격했다. 특히 젊은 세대가 공감할 수 있는 사랑과 이별, 청춘 등의 감정을 감각적으로 묘사하며, 4권의 ‘여름’ 키워드 책 모두 7월 기준 20대의 구매 비율이 최소 30% 이상을 차지하며 구매 연령대 1위에 올랐다.

제목에 ‘여름’이 포함된 시집의 출간 종수도 꾸준히 늘었다. 2021년 11종에 불과하던 ‘여름’ 키워드 시집의 종수는 5년 연속 증가해 올해는 7월까지만해도 총 37종의 시집이 새롭게 독자들을 만났다.

◆ 올여름 한국 문학 신간 라인업… 예스24 ‘여름책’ 기획전 실시

예스24 PD 추천 ‘휴가철 읽기 좋은 올여름 한국 소설과 시’

여유로운 여름휴가와 함께하면 마음까지 시원해지는 한국 문학 신작 라인업이 새롭게 찾아왔다. 김유리 예스24 소설/시/희곡 PD는 ‘휴가철 읽기 좋은 올여름 한국 소설과 시’ 3종을 엄선했다.

첫 번째 추천작은 예스24 독자 선정 ‘2025년 한국 문학의 미래가 될 젊은 작가’ 1위에 오른 조예은의 신작 소설집 ‘치즈 이야기’다. 일곱 편의 잔혹 동화로 구성된 이번 작품은 무더위를 식혀줄 호러 스릴러다. 김유리 PD는 “조금은 낯설고 괴이한 인물들에 놀랄 수 있지만 그들의 어떤 면이 놀랍게도 당신과 닮아 있다는 진실을 깨닫게 된 순간, 새로운 세계가 펼쳐진다”고 소개했다.

두 번째는 2024 제15회 젊은작가상을 수상한 공현진의 첫 단편 소설집 ‘어차피 세상은 멸망할 텐데’다. 김 PD는 “비정한 세상 속에서도 ‘마음껏, 진심으로’ 안부를 묻는 이야기들”이라며 “종말을 앞둔 세계 마저도 사랑하는 인물들의 묵묵한 태도가 그 어느 때보다 무더운 올여름 또 다른 위로가 될 것”이라 전했다.

마지막 추천작은 심보선 시인의 네 번째 시집 ‘네가 봄에 써야지 속으로 생각했던’이다. 8년 만에 선보이는 신작은 이전보다 자전적이면서, 고요한 침묵의 결을 따라 흐른다. 김유리 PD는 이 책에 대해 “그을린 세계 위에 빛의 테두리를 긋는 심보선 시인의 찬란한 고백록”이라 평했다. 이번 시집은 늦은 봄의 여운을 느낄 수 있는 여름책으로 제격이다.

예스24는 여름을 더욱 빛나게 만끽할 수 있는 문학을 소개하고자 ‘책장 속, 여름 한 조각’ 기획전을 실시한다.

기획전에 포함된 소설/에세이 분야 도서를 2만원 이상 구매 시, 청량한 여름 감성이 느껴지는 ‘어차피 세상은 멸망할 텐데’, ‘궤도’ 금속 책갈피를 증정한다. 책장 속 여름을 완성하는 ‘여름책’을 댓글로 추천한 독자들에게는 추첨을 통해 50명에게 YES포인트 1천원을 선물한다.

