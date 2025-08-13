배우 임윤아. SM엔터테인먼트 제공

억지로 웃음을 유발하는 연기는 보기에도 불편하다. 배우 임윤아가 작품에서 보여주는 코미디는 자연스럽게 웃음을 일으키며 유쾌함을 전한다. 그간 쌓은 연기 노하우로 ‘코미디 퀸’으로 자리매김한 모습이다.

임윤아는 942만 관객을 이끌며 흥행했던 영화 엑시트(2019)의 이상근 감독과 다시 한 번 손을 잡았다. 13일 개봉한 악마가 이사왔다로 여름 성수기 극장가에 출격했다. 이날 임윤아는 “시사 후 지인들로부터 여운이 많이 남는다는 반응을 들었다. 개인적으로 작품을 통해 위로를 받고 따뜻한 여운을 가졌으면 했는데 잘 전달된 것 같다”고 기쁜 마음을 드러냈다.

임윤아는 극 중 빵집 사장인 선지 역을 맡았다. 낮에는 청순한 모습이지만 저녁이면 자칭 상급 악마로 각성하는 인물이다. 캐릭터의 특성으로 인해 임윤아는 1인 2역으로 활약했다.

로맨스 재질의 여주로서 길구(안보현)와 썸의 분위기를 풍기다가도 표독스러운 표정과 깔깔 마녀의 웃음으로 광기를 표출한다. ‘성동일의 새로운 개딸’이라는 수식어가 납득되는 부녀의 티키타카는 보는 내내 코믹함을 유발한다. 악마로 빙의되는 밤 선지는 아빠인 장수(성동일)에게 반말은 기본으로, 부하처럼 부린다.

임윤아는 “낮 선지와 밤 선지의 성향이 극명하게 달라 연기할 때 재밌었다. 한 작품에서 다양한 느낌을 보여줄 수 있다는 게 매력이었다”며 “선지 몸 안에 사는 악마는 조상 때부터 물려내려오는 친구로, 나이가 어린 설정이기 때문에 아이 같은 모습이 묻어나게 신경을 썼다. 받은 상처와 두려움으로 인해 자기방어적 기질이 있는 어린아이로 해석했다”고 말했다.

빙의를 왔다 갔다 하는 순간에는 얼굴을 구기다 못해 흰자까지 보이는 열연을 펼쳤다. 임윤아는 “평소 그런 표정을 지어본 적이 없고, 현장에 스태프도 많아 쑥스럽지 않을까 우려했는데 막상 촬영에 들어가니 저절로 이런저런 표정이 지어졌다. 감정 폭이 넓다 보니 표정이나 행동을 자유분방하게 나타냈다”며 “이만큼 과감하고 에너지 넘치는 연기는 처음이었다. 벽을 하나 깨고 나온 느낌이다. 나와보니 더 자유롭게 표현할 수 있는 시야가 생긴 것 같다”고 웃었다.

영화는 단순히 코믹함만 전하진 않는다. 선지와 선지의 밤 산책을 보좌하는 길구와의 관계, 또 선지와 아빠와의 관계 속에 사람 간의 이해, 내면의 성장, 가족애 등의 이야기를 담았다.

임윤아는 “감독님의 색이 짙게 묻어난 작품이다. 엑시트 때도 느꼈지만 감독님은 사람 간의 이야기를 잘 캐치해 선하게 담는 매력이 있다. 일상에서 보고 느낄 수 있는 에피소드와 감정을 대사에 소박하면서도 친근하게 담는다”며 “엑시트는 재난 상황이 있었지만 결국 선한 사람들의 이야기였다. 이번 작품은 엑시트보다 인물에 대한 감정선이 더 짙다”고 말했다.

2007년 걸그룹 소녀시대의 멤버로 데뷔한 임윤아는 배우로 전향한 뒤 영화 엑시트, 공조 시리즈(2017·2022), 드라마 빅마우스(2022), 킹더랜드(2023) 등을 통해 견고한 필모그래피를 쌓아왔다.

임윤아는 “눈앞에 있는 목표를 최선을 다해 하나씩 헤쳐나가는 스타일이다. 끊임없이 관심을 가져주고 응원해 주시는 마음이 있기에 꾸준히 활동할 수 있는 것 같다. 그 안에서 제가 생각하는 대로 잘 걸어나간 것뿐”이라며 “지금도 눈앞에 놓인 걸 열심히 해결해나가고 있다”고 원동력을 짚었다.

소녀시대 멤버들과 굳건히 쌓아온 건강한 유대 역시 지금의 활동을 가능하게 하는 든든한 기반이다. 올해로 18년 차인 소녀시대는 20주년을 앞두고 있다.

그는 “최근 티파니 언니 생일을 축하할 겸 멤버들과 만났는데, 옛날만큼 자주 보지는 못해도 18년이라는 시간이 주는 관계성에서 오는 남다른 애정은 변함없는 것 같다”며 “20주년을 어떻게 보내면 좋을까 얘기를 나누고 있다. 구체적인 프로젝트는 아직 없지만 의미 있는 시간을 갖자는 마음은 같다”고 기대감을 안겼다.

