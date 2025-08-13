롯데시네마, 영화 ‘식사이론’ 콜라보 신메뉴 출시

복합문화공간 컬처스퀘어(Culture Square)를 지향하는 롯데시네마는 영화 <식사이론> 단독 개봉을 맞아 특별한 콜라보 메뉴를 출시한다고 밝혔다.

이번 프로모션은 영화 <식사이론>에 등장하는 레시피를 실제 스위트샵(매점) 메뉴로 구현한 이색 협업으로, 관객들이 맛으로도 영화를 경험할 수 있도록 기획되었다. 신메뉴는 ▲’숯불치킨 갈비맛 팝콘’, ▲’숯불갈비양념 치킨’, ▲’동파육 군만두’까지 총 세 가지로 구성되어 있다.

먼저, 극장을 대표하는 간식인 ‘팝콘’에 <식사이론> 속 ‘전설의 치킨 레시피’를 접목한 ▲‘숯불치킨 갈비맛 팝콘’은 중독성 있는 풍미를 자랑한다. 바삭바삭한 식감에 숯불향과 갈비 양념 치킨의 달콤한 고기맛을 입힌 시즈닝 팝콘으로, 기존 팝콘의 틀을 깨는 새로운 맛을 선보이며 영화 관람의 몰입도를 한층 끌어올릴 예정이다.

뿐만 아니라 영화를 보는 관객들의 군침을 돌게 만드는 ▲’숯불갈비양념 치킨’은 기름기를 빼 담백하면서 쫄깃한 식감으로 맛과 비주얼 모두 영화 속 디테일을 제대로 살려 마치 주인공이 된 듯한 기분을 만끽할 수 있게 한다. 또한 영화에 등장하는 ‘전설의 레시피’로 만든 만두인 ▲’동파육 군만두’는 동파육의 진한 풍미와 풍부한 육즙, 아삭한 식감의 청경채, 양배추가 환상적인 조화를 이루며 더욱 다채로운 미식 경험을 제공할 것이다.

<식사이론>의 독창적인 세계관에서 탄생한 세 가지 신메뉴는 ‘보는 재미’에 ‘먹는 재미’를 더하며 관객들의 오감을 한층 풍성하게 채운다. 특히 영화 속 콘텐츠를 스크린 너머 현실에서 그대로 즐길 수 있는 ‘체험형 상영’으로서 영화와 현실을 연결하는 특별한 경험을 선사하며 관객들을 사로잡을 예정이다. ‘숯불치킨 갈비맛 팝콘’과 ‘숯불갈비양념 치킨’은 전국, ‘동파육 군만두’는 일부 롯데시네마 스위트샵(매점)에서 오는 20일부터 만나볼 수 있다.

아울러 롯데시네마는 영화 <식사이론>과 콜라보 메뉴를 함께 즐길 수 있는 ‘한끼줍씨네 상영회’를 개최한다. 상영회는 오는 8월 20일(수) 오후 7시 30분 롯데시네마 월드타워에서 진행되며 관객들에게는 ‘숯불치킨 갈비맛 팝콘’과 완성형 논알코올 맥주 ‘클라우드 논알콜릭’, ‘식사이론 수세미’가 함께 제공될 예정이다. <식사이론> 콜라보 메뉴와 상영회에 대한 자세한 내용은 롯데시네마 홈페이지 및 애플리케이션에서 확인할 수 있다.

롯데컬처웍스 박선미 F&B팀장은 “<식사이론>과 함께 선보이는 신메뉴인 만큼 영화의 세계관을 보다 색다르게 즐길 수 있는 경험”이라며 “앞으로도 다양한 IP와의 콜라보를 통해 극장에서의 경험을 더욱 풍부하게 만들 것”이라고 밝혔다.

한편, 존재감 없이 살아가던 평범한 직장인 ‘경수’가 비밀의 치킨 레시피를 손에 넣으며 벌어지는 맛과 유머가 뒤엉킨 오피스 판타지 코미디 <식사이론>은 오는 8월 20일(수) 전국 롯데시네마에서 개봉해 관객들을 만날 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

