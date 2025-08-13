'아키텍트' 공식 페이지 오픈…세계관 담은 새 티저 공개

아키텍트: 랜드 오브 엑자일 이미지. 드림에이지 제공

드림에이지가 MMORPG ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’의 공식 홈페이지 오픈과 함께 새로운 티저 영상을 선보였다.

드림에이지는 13일 아키텍트의 공식 홈페이지를 신설했다.

기존 티저 사이트를 통해 접근할 수 있는 공식 홈페이지는 메인 화면과 새소식 게시판, 미디어 게시판으로 구성돼 있다. 이용자들은 홈페이지를 통해 게임에 대한 최신 소식과 다양한 콘텐츠를 쉽고 간편하게 확인할 수 있다.

티저 사이트에서는 전투사제, 전사, 마법사, 암살자, 사냥꾼 등 아키텍트의 주요 캐릭터 5인이 게임의 주 무대가 되는 ‘거인의 탑’을 배경으로 서있는 신규 키비주얼을 만나볼 수 있다.

새로운 티저 영상도 공개됐다. 이번 영상은 아키텍트의 주인공들이 새로운 기회의 땅을 향해 나아가는 장면을 담고 있다. 이 과정에서 지금까지 공개되지 않았던 실제 게임 속 아키텍트 월드의 지역들을 엿볼 수 있으며, 다양한 특수이동을 활용하는 모습도 확인 가능하다.

한편 아키텍트는 언리얼 엔진5로 구현한 고품질 그래픽과 신비롭고 방대한 월드, 깊이 있는 세계관이 특징인 MMORPG다. 활강, 수영, 암벽 등반 등 제한 없는 특수 이동을 통해 광활한 필드를 자유롭게 탐험할 수 있다. 하반기 출시 예정이다.

